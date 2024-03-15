Бывший судья "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова рассказала, как сделать курицу с уникальным вкусом.

Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась вкусным рецептом блюда с курицы, которое будет вкуснее привычных перекусов по вечерам. Благодаря специям и тыкве мясо будет с уникальным вкусом, подмечает Литвинова.

Ингредиенты:

500 г куриных бедер без кости

500 г тыквы

Для соуса:

100 г лука

120 г моркови

400 г помидоров пелати (или томатного сока)

100 г сладкого перца

2 столовые ложки растительного масла

1 столовая ложка масла гхи (или обычного масла, если нет гхи)

20 г специй "Карри"

2 чайные ложки соли

20 г имбиря

20 г чеснока

Приготовление:

Нарежьте куриные бедрышки на небольшие кубики. Обжарьте курицу на смеси масел (растительного и гхи) до золотистой корочки. Выньте курицу из сковороды и отложите в сторону, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Для приготовления соуса нарежьте лук, морковь, сладкий перец и помидоры пелати на кусочки. Очистите имбирь и чеснок.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, положите все нарезанные овощи, имбирь и чеснок в блендер и измельчите до получения гладкой массы.

Верните курицу в сковороду и добавьте приготовленный соус. Дайте соусу покипеть на среднем огне в течение 10-15 минут.

Добавьте нарезанную тыкву и специи "Карри". Аккуратно перемешайте. Добавьте соль по вкусу и дайте кипеть еще 10 минут, пока тыква не станет мягкой.

Подавайте курицу карри горячей, с рисом или нааном, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

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