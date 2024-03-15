Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась вкусным рецептом блюда с курицы, которое будет вкуснее привычных перекусов по вечерам. Благодаря специям и тыкве мясо будет с уникальным вкусом, подмечает Литвинова.
Ингредиенты:
- 500 г куриных бедер без кости
- 500 г тыквы
Для соуса:
- 100 г лука
- 120 г моркови
- 400 г помидоров пелати (или томатного сока)
- 100 г сладкого перца
- 2 столовые ложки растительного масла
- 1 столовая ложка масла гхи (или обычного масла, если нет гхи)
- 20 г специй "Карри"
- 2 чайные ложки соли
- 20 г имбиря
- 20 г чеснока
Приготовление:
Нарежьте куриные бедрышки на небольшие кубики. Обжарьте курицу на смеси масел (растительного и гхи) до золотистой корочки. Выньте курицу из сковороды и отложите в сторону, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Для приготовления соуса нарежьте лук, морковь, сладкий перец и помидоры пелати на кусочки. Очистите имбирь и чеснок.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, положите все нарезанные овощи, имбирь и чеснок в блендер и измельчите до получения гладкой массы.
Верните курицу в сковороду и добавьте приготовленный соус. Дайте соусу покипеть на среднем огне в течение 10-15 минут.
Добавьте нарезанную тыкву и специи "Карри". Аккуратно перемешайте. Добавьте соль по вкусу и дайте кипеть еще 10 минут, пока тыква не станет мягкой.
Подавайте курицу карри горячей, с рисом или нааном, советует "Мастер Шеф" Литвинова.
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