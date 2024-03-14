Звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская поделилась вкусным рецептом блюда из фарша и картофеля, который ничуть не хуже простых тефтелек.

Победительница и судья шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская предложила сделать не только вкусный, но и пикантный ужин с сочетанием нежного соуса и мягкого картофеля.

Ингредиенты:

500 граммов картофеля

500 граммов мясного фарша (можно использовать говяжий, свиной или их смесь)

100 граммов смеси копченой и обычной моцареллы

1 средний лук

2-3 зубчика чеснока

200 граммов замороженного зеленого горошка

1 банка томатов в собственном соку (около 400 грамм)

Оливковое масло

Соль и перец по вкусу

Немного сахара

Кориандр и кумин по вкусу

Приготовление:

Сначала очистите картофель и нарежьте его на кусочки. Затем отварите картофель в подсоленной воде до мягкости, сделацйте пюре после, подмечает "Мастер Шеф" Мартыновская. Посолите и поперчите по вкусу, добавьте немного оливкового масла.

Пока картофель варится, займитесь фаршем и мелко нарежьте лук и чеснок.

Разогрейте сковороду с оливковым маслом и обжарьте лук и чеснок, затем добавьте томаты мелко нарезанные и доведите до кипения, добавляет "Мастер Шеф" Мартыновская. Посолите, поперчите и добавьте немного сахара, кориандр и кумин. Тушите на среднем огне 15-20 минут, пока соус не загустеет.

Разогрейте оливковое масло на сковороде и сформируйте из фарша маленькие мясные шарики. Обжарьте их до золотистой корки с каждой стороны. После положите картофельное пюре на дно формы для запекания, затем добавьте зеленый горошек и сверху аккуратно разместите обжаренные мясные шарики, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.

Залейте форму томатным соусом, натрите сверху сыр.

Запекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке примерно 25 минут.

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