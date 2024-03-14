Победительница и судья шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская предложила сделать не только вкусный, но и пикантный ужин с сочетанием нежного соуса и мягкого картофеля.
Ингредиенты:
- 500 граммов картофеля
- 500 граммов мясного фарша (можно использовать говяжий, свиной или их смесь)
- 100 граммов смеси копченой и обычной моцареллы
- 1 средний лук
- 2-3 зубчика чеснока
- 200 граммов замороженного зеленого горошка
- 1 банка томатов в собственном соку (около 400 грамм)
- Оливковое масло
- Соль и перец по вкусу
- Немного сахара
- Кориандр и кумин по вкусу
Приготовление:
Сначала очистите картофель и нарежьте его на кусочки. Затем отварите картофель в подсоленной воде до мягкости, сделацйте пюре после, подмечает "Мастер Шеф" Мартыновская. Посолите и поперчите по вкусу, добавьте немного оливкового масла.
Пока картофель варится, займитесь фаршем и мелко нарежьте лук и чеснок.
Разогрейте сковороду с оливковым маслом и обжарьте лук и чеснок, затем добавьте томаты мелко нарезанные и доведите до кипения, добавляет "Мастер Шеф" Мартыновская. Посолите, поперчите и добавьте немного сахара, кориандр и кумин. Тушите на среднем огне 15-20 минут, пока соус не загустеет.
Разогрейте оливковое масло на сковороде и сформируйте из фарша маленькие мясные шарики. Обжарьте их до золотистой корки с каждой стороны. После положите картофельное пюре на дно формы для запекания, затем добавьте зеленый горошек и сверху аккуратно разместите обжаренные мясные шарики, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.
Залейте форму томатным соусом, натрите сверху сыр.
Запекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке примерно 25 минут.
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