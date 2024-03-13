Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила сразу несколько вариантов, как можно приготовить идеальный и рассыпчастый рис без особых сложностей. Есть несколько советов, которые помогут вам сделать вкусное блюдо к столу в качестве гарнира.
1. Рис с кунжутом:
Ингредиенты:
- 100 г риса "Басмати"
- 30 г кунжута
- 195 мл воды
- щепотка соли
Приготовление:
Хорошо промойте рис под холодной водой, убедитесь, что он чистый. В это же время также займитесь кунжутом, залейте водой, посолите, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Далее накройте крышкой и варите на максимальном огне до закипания, после уберите огонь до минимума и варите без поднятой крышки отведенное время, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.То есть, пока не выкипит вода. В конце важно перемешать рис и убедиться, что он не слипся.
2. Рис с булгуром и льном:
Ингредиенты:
- 100 г риса "Басмати"
- 50 г булгура
- 30 г льна
- 270 мл воды
- щепотка соли
Приготовление:
Хорошо промойте рис и булгур, добавьте лен, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова. После, как и в первом варианте, залейте водой, накройте крышкой и варите до готовности.
Промывка риса перед варкой помогает избежать его слипания. Правильные пропорции – 1 часть риса на 1,5 части воды.
Также "Мастер Шеф" Литвинова заметила, соль лучше добавлять после закипания воды.
Не перемешивайте рис во время варки, чтобы избежать разваривания. Только в самом конце.
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