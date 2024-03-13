Бывший судья "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова рассказала, как просто и удобно приготовить рис, который не разварится и не пригорит.

Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила сразу несколько вариантов, как можно приготовить идеальный и рассыпчастый рис без особых сложностей. Есть несколько советов, которые помогут вам сделать вкусное блюдо к столу в качестве гарнира.

1. Рис с кунжутом:

Ингредиенты:

100 г риса "Басмати"

30 г кунжута

195 мл воды

щепотка соли

Приготовление:

Хорошо промойте рис под холодной водой, убедитесь, что он чистый. В это же время также займитесь кунжутом, залейте водой, посолите, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Далее накройте крышкой и варите на максимальном огне до закипания, после уберите огонь до минимума и варите без поднятой крышки отведенное время, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.То есть, пока не выкипит вода. В конце важно перемешать рис и убедиться, что он не слипся.

2. Рис с булгуром и льном:

Ингредиенты:

100 г риса "Басмати"

50 г булгура

30 г льна

270 мл воды

щепотка соли

Приготовление:

Хорошо промойте рис и булгур, добавьте лен, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова. После, как и в первом варианте, залейте водой, накройте крышкой и варите до готовности.

Промывка риса перед варкой помогает избежать его слипания. Правильные пропорции – 1 часть риса на 1,5 части воды.

Также "Мастер Шеф" Литвинова заметила, соль лучше добавлять после закипания воды.

Не перемешивайте рис во время варки, чтобы избежать разваривания. Только в самом конце.

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