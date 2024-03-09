В апреле пенсионеры могут ожидать еще одно повышение пенсий.

В апреле планируется еще одно повышение пенсий украинцам. Эта инициатива запланирована с 1 числа следующего месяца.

Украина уже прошла индексацию пенсий в марте, но некоторые лица могут ожидать перерасчет выплаты в апреле. Это произойдет из-за роста минимальной зарплаты. Согласно информации на OBOZ.UA, с 1 апреля минимальная зарплата в Украине вырастет с 7000 до 8000 гривен. Это также приведет к повышению минимальной пенсии с 2840 до 3200 гривен.

Старики в возрасте от 65 лет, имеющие достаточный стаж работы, получат этот дополнительный платеж. Закон предусматривает, что такие пенсионеры имеют право на выплату в размере 40% от минимальной заработной платы.

Важно отметить, что после индексации в марте самая низкая сумма пенсионной выплаты составила 322 гривны, а самая высокая — 3 тысячи гривен. Пенсионерам, получающим минимальную пенсию, предоставили дополнительный платеж в размере 364 гривны.

Ранее Politeka также писала о дополнительной пособии от ООН. Речь идет о выплатах, которые могут получить две категории украинцев. Их размер составляет 3250 гривен. Получать такую ​​сумму украинцы смогут в течение трех месяцев. Дополнительная сумма, которую они получат, будет дополнением к их регулярной государственной социальной денежной помощи.

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