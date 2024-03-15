Шеф-повар и ресторатор, судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как сделать дома изумительный сыр и не переплатить.

Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предложил приготовить дома довольно вкусный и особый сыр Филадельфия дома, ведь таким образом не придется переплачивать. Кулинар предложил несколько полезных лайфхаков.

Ингредиенты:

350 грамм греческого йогурта (10% жирности)

270 грамм некислой сметаны (20% жирности)

5 грамм соли

Дополнительно:

Марля

Сито

Миска

Сначала займитесь подготовкой ингредиентов и смешайте греческий йогурт, некислую сметану и соль в миске до получения однородной массы, рассказывает "Мастер Шеф" Ярославский.

Далее приготовьте марлю и сито: сложите марлю в 4 слоя и уложите ее в сито, которое поместите в миску, это пригодится в дальнейшем этапе.

"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, после аккуратно выложите смесь на марлю или перелейте. Закройте ее, слегка завернув края, чтобы предотвратить вытекание сыра.

Прессование и оставление на сутки: вам нужно поставить миску с сыром в холодильник. Поставьте небольшой пресс (например, банку с водой) сверху и оставьте на 12-18 часов для прессования и созревания, рассказывает "Мастер Шеф" Ярославский.

Перелейте сыр в контейнер для хранения и храните в холодильнике до 5 дней.

Также "Мастер Шеф" Ярославский дал несколько полезных советов:

Сметана должна быть термостатной и содержать минимум 20% жирности.

Йогурт лучше всего выбирать некислый для более нежного вкуса сыра.

Из оставшейся сыворотки можно приготовить блины или добавить в другие блюда.

Последние новости Украины:

Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский дал рецепт домашнего сыра Филадельфия.

Как приготовить идеальные блины: простой рабочий рецепт от судьи "Мастер Шеф" Ярославского.

Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал простой рецепт омлета по-французски.