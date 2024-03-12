Моя смажена картопля Культова страва, яку обожнюють усі! На 4 гарні порції і велику пательню 28 см, з кришкою потрібно: -8 середніх картоплин -3 великих цибулини -1 солодкий перець -1 великий томат -3 зубочки часнику -пучок петрушки, сіль, чорний та духмяний перці. -підчеревина грамів 300 (але можна просто на олії) Готуємо: 👉підчеревину нарізаю дрібненько і висмажую добре, прям як шкварки. Цього разу в мене вона більш мʼясна, тому довелось додавати олії. Іноді смажу одразу на олії без мʼяса та сала, теж буде дуже смачно! 👉відкладаю підчеревину окремо, а на жирі, який утворився, починаю смажити картоплю. Яку попередньо нарізав напів кільцями, товщиною десь 4 мм. 👉як тільки кинув картоплю на пательню, перевіряю щоб був середній вогонь та чекаю поки картопля не обсмажиться з одного боку і тільки потім перегортаю. Знов чекаю поки не обсмажиться і тільки потім перегортаю. 👉коли таким чином підсмажується вже десь більше половини шматочків картоплі, одразу після перегорання додаю дуже тоненько нарізану соломкою цибулю. Наверх додаю солі та молоті перці, і закриваю кришкою, зменшую вогонь. 👉підтушковую картоплю іноді перемішуючи, на повільному вогні хвилин 12-15, так щоб цибуля приготувалася, підсмажилась і майже «розчинилася» ❗️на цьому етапі можливо іноді треба додати ще олії та перевірте на смак по солі. 👉коли все вже майже готово, я додаю на верх картоплі дрібно порізаний солодкий перець та томат. 👉знов накриваю кришкою і трішки підтомлюю. Перемішую додаю рублений часник та петрушку і шкварки які відкладав окремо (можна додавати будь-яку зелень, а ще гострий 🌶️ перець) Перемішую. Вимикаю вогонь і ще тримаю декілька хвилин, щоб усі смаки та аромати поєдналися. ✅подаю з солоним огірком та українським хлібом Для мене і моїх друзів це щось неймовірне - ви просто спробуйте 💙💛 Обов’язково пишіть у коментарях свої секрети приготування цієї культової страви 🙂