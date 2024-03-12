Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский раскрыл правила приготовления действительно особенного блюда с жаренным картофелем, которыый понравится всем, ведь сделан по особому рецепту. Такой картофель получается очень душистым и хрустящим, никто не сможет устроять.
Ингредиенты:
8 штук картофеля
3 штуки лука
1 сладкий перец
1 томат
3 зубчика чеснока
пучок петрушки
соль по вкусу
черный молотый перец по вкусу
душистый молотый перец по вкусу
300 грамм свиного подбрюшья
растительное масло для жарки
Для подачи:
домашний хлеб
мамины соленые огурцы
Шаг 1: На сковороде хорошо выжарьте нарезанную подбрюшину до состояния шкварок. Если мясо очень мягкое, добавьте немного растительного масла. Можно жарить на растительном масле без мяса и сала, рассказывает «Мастер Шеф» Ярославский.
Шаг 2: Отложите подбрюшину, а на оставшемся жире начните жарить нарезанный картофель (очищенный и нарезанный полукольцами толщиной 4 мм).
Шаг 3: «Мастер Шеф» Ярославский добавляет, обжарьте картофель с одной стороны, затем переверните. Продолжайте жарить до половины готовности.
Моя смажена картопля Культова страва, яку обожнюють усі! На 4 гарні порції і велику пательню 28 см, з кришкою потрібно: -8 середніх картоплин -3 великих цибулини -1 солодкий перець -1 великий томат -3 зубочки часнику -пучок петрушки, сіль, чорний та духмяний перці. -підчеревина грамів 300 (але можна просто на олії) Готуємо: 👉підчеревину нарізаю дрібненько і висмажую добре, прям як шкварки. Цього разу в мене вона більш мʼясна, тому довелось додавати олії. Іноді смажу одразу на олії без мʼяса та сала, теж буде дуже смачно! 👉відкладаю підчеревину окремо, а на жирі, який утворився, починаю смажити картоплю. Яку попередньо нарізав напів кільцями, товщиною десь 4 мм. 👉як тільки кинув картоплю на пательню, перевіряю щоб був середній вогонь та чекаю поки картопля не обсмажиться з одного боку і тільки потім перегортаю. Знов чекаю поки не обсмажиться і тільки потім перегортаю. 👉коли таким чином підсмажується вже десь більше половини шматочків картоплі, одразу після перегорання додаю дуже тоненько нарізану соломкою цибулю. Наверх додаю солі та молоті перці, і закриваю кришкою, зменшую вогонь. 👉підтушковую картоплю іноді перемішуючи, на повільному вогні хвилин 12-15, так щоб цибуля приготувалася, підсмажилась і майже «розчинилася» ❗️на цьому етапі можливо іноді треба додати ще олії та перевірте на смак по солі. 👉коли все вже майже готово, я додаю на верх картоплі дрібно порізаний солодкий перець та томат. 👉знов накриваю кришкою і трішки підтомлюю. Перемішую додаю рублений часник та петрушку і шкварки які відкладав окремо (можна додавати будь-яку зелень, а ще гострий 🌶️ перець) Перемішую. Вимикаю вогонь і ще тримаю декілька хвилин, щоб усі смаки та аромати поєдналися. ✅подаю з солоним огірком та українським хлібом Для мене і моїх друзів це щось неймовірне - ви просто спробуйте 💙💛 Обов’язково пишіть у коментарях свої секрети приготування цієї культової страви 🙂