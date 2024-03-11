Автор кулинарной книги «Твои лучшие рецепты», фудблогерка Татьяна Юшина предложила украинцам рецепт вкусных и довольно полезных овсяных блинов.
Блинчики по этому рецепту получаются очень нежными, мягкими и вкусными.
Чтобы приготовить овсяные блины, нам понадобятся следующие ингредиенты:
- овсяные хлопья – 1 стакан
- молоко – 2 стакана
- яйца – 2 шт.
- соль и сахар – по вкусу
- мука пшеничная – 1-2 ст.л.
Молоко доводим до кипения, заливаем им овсяные хлопья и оставляем набухать.
Затем добавляем к распаренной овсянке немного пшеничной муки и перебиваем блендером до однородной консистенции.
"Мука нужна для того, чтобы блины лучше переворачивались", – пояснила кулинар.
Отдельно взбиваем венчиком яйца с сахаром и солью. Добавляем яичную массу в тесто и вымешиваем все до однородности.
Жарим блины, как обычно, на среднем огне с обеих сторон.
Ранее победительница второго сезона и экс-судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом вкусного овсяного блинчика на завтрак. На приготовление этого блюда уйдет всего 5 минут. Рецепт универсален, ведь такой блин можно подавать и соленой, и со сладкой начинкой.
Для приготовления одного овсяноблина звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет 20 г овсяных отрубей, 2 яйца, 20 г сметаны и щепотку соли.
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