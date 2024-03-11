Есть один секрет, который поможет просто и быстро приготовить вкусные тоненькие блины из овсяных хлопьев, которые легко переворачиваются на сковороде.

Автор кулинарной книги «Твои лучшие рецепты», фудблогерка Татьяна Юшина предложила украинцам рецепт вкусных и довольно полезных овсяных блинов.

Блинчики по этому рецепту получаются очень нежными, мягкими и вкусными.

Чтобы приготовить овсяные блины, нам понадобятся следующие ингредиенты:

овсяные хлопья – 1 стакан

молоко – 2 стакана

яйца – 2 шт.

соль и сахар – по вкусу

мука пшеничная – 1-2 ст.л.

Молоко доводим до кипения, заливаем им овсяные хлопья и оставляем набухать.

Затем добавляем к распаренной овсянке немного пшеничной муки и перебиваем блендером до однородной консистенции.

"Мука нужна для того, чтобы блины лучше переворачивались", – пояснила кулинар.

Отдельно взбиваем венчиком яйца с сахаром и солью. Добавляем яичную массу в тесто и вымешиваем все до однородности.

Жарим блины, как обычно, на среднем огне с обеих сторон.

Ранее победительница второго сезона и экс-судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом вкусного овсяного блинчика на завтрак. На приготовление этого блюда уйдет всего 5 минут. Рецепт универсален, ведь такой блин можно подавать и соленой, и со сладкой начинкой.

Для приготовления одного овсяноблина звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет 20 г овсяных отрубей, 2 яйца, 20 г сметаны и щепотку соли.

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