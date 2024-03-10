Популярная фудблогерка, автор кулинарной книги «Твои лучшие рецепты» Татьяна Юшина имеет в своем арсенале много рецептов вкуснейших блинов.
В частности, на своей странице в Instagram кулинар показала, как приготовить тоненькие кукурузные блины с маком.
"Блинчики вкусные, мак придает свою изюминку – приятно похрустывает на зубах", – советует блогерка.
Для приготовления кукурузных блинов с маком нам понадобятся следующие ингредиенты:
- мука пшеничная – 100 г
- мука кукурузная - 100 г
- кефир – 300 г
- яйца – 2 шт.
- соль - щепотка
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- мак – 1 ст.л.
- молоко - 100-150 г
- растительное масло – 2 ст.л.
Сначала смешиваем в миске сухие ингредиенты: муку пшеничную и кукурузную, разрыхлитель и мак. В отдельной миске с помощью венчика смешиваем до максимальной однородности кефир, яйца, соль и растительное масло.
Кефирную смесь Татьяна Юшина вливает в муку и очень хорошо вымешивает, чтобы не осталось комочков. После этого накрываем миску с тестом полотенцем (или крышкой) и оставляем отдыхать примерно на 20-30 минут.
Далее кулинар доводит тесто до нужной для блинов консистенции, добавляя молоко – понадобится от 100 до 150 мл.
Выпекаем кукурузные блины с маком, как и обычные, на разогретой сковороде на умеренном огне с обеих сторон.
"Я подавала с творожным кремом: смешала блендером творог, йогурт и варенье из черной смородины", – добавила блогерка.
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