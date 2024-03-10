Если добавить в блины немного кукурузной муки и мака, они получатся чрезвычайно оригинальными, вкусными и аппетитными на вид.

Популярная фудблогерка, автор кулинарной книги «Твои лучшие рецепты» Татьяна Юшина имеет в своем арсенале много рецептов вкуснейших блинов.

В частности, на своей странице в Instagram кулинар показала, как приготовить тоненькие кукурузные блины с маком.

"Блинчики вкусные, мак придает свою изюминку – приятно похрустывает на зубах", – советует блогерка.

Для приготовления кукурузных блинов с маком нам понадобятся следующие ингредиенты:

мука пшеничная – 100 г

мука кукурузная - 100 г

кефир – 300 г

яйца – 2 шт.

соль - щепотка

разрыхлитель – 1 ч.л.

мак – 1 ст.л.

молоко - 100-150 г

растительное масло – 2 ст.л.

Сначала смешиваем в миске сухие ингредиенты: муку пшеничную и кукурузную, разрыхлитель и мак. В отдельной миске с помощью венчика смешиваем до максимальной однородности кефир, яйца, соль и растительное масло.

Кефирную смесь Татьяна Юшина вливает в муку и очень хорошо вымешивает, чтобы не осталось комочков. После этого накрываем миску с тестом полотенцем (или крышкой) и оставляем отдыхать примерно на 20-30 минут.

Далее кулинар доводит тесто до нужной для блинов консистенции, добавляя молоко – понадобится от 100 до 150 мл.

Выпекаем кукурузные блины с маком, как и обычные, на разогретой сковороде на умеренном огне с обеих сторон.

"Я подавала с творожным кремом: смешала блендером творог, йогурт и варенье из черной смородины", – добавила блогерка.

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