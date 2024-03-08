Фудблогерка и автор кулинарной книги «Твои лучшие рецепты» Татьяна Юшина поделилась с украинцами семейным рецептом блинов.
Кулинар показала, как приготовить полтавские налистники с творогом и изюмом. Такие блины готовятся без муки, а с добавлением крахмала, поэтому они получаются невероятно тонкими и нежными. А чтобы налистники получились еще вкуснее, их дополнительно запекают со сметаной.
Для теста на блине берем:
- яйца – 5 шт.
- крахмал – 5 ст.л.
- молоко – 500 мл
- соль и сахар – по вкусу
- растительное масло – 1 ст.л.
Для начинки кулинар использовала следующие ингредиенты:
- творог – 500 г
- сахар – 3 ст.л.
- яйцо – 1 шт.
- ванильный сахар – 1 пакетик
- изюм (или смесь сухофруктов) – несколько горстей
- можно добавить немного измельченных грецких орехов
А также для запекания нам понадобится сметана – 250 г.
Сначала венчиком смешиваем до однородности яйца с солью, крахмалом и частью молока. Когда избавимся от всех комочков, добавляем остальное молоко, растительное масло и снова перемешиваем.
Выпекаем тоненькие блины на разогретой сковороде с обеих сторон и оставляем их охлаждаться.
Чтобы приготовить начинку для блинчиков, изюм нужно предварительно замочить в кипятке, а затем слить воду и просушить. Смешиваем до однородности творог с сахаром, ванильным сахаром и яйцом. Далее добавляем изюм и перемешиваем.
На один блинчик кулинар выкладывает 1 ст.л. начинки, заворачивает рулетики и складывает их в жароустойчивую форму (или можно взять кастрюлю). Слои блинчиков хорошо смазываем сметаной, накрываем все фольгой или крышкой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 мин.
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