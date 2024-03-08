Блинчики по этому рецепту всегда получаются с первого раза невероятно вкусными, нежными и тоненькими, ведь готовятся без использования муки.

Фудблогерка и автор кулинарной книги «Твои лучшие рецепты» Татьяна Юшина поделилась с украинцами семейным рецептом блинов.

Кулинар показала, как приготовить полтавские налистники с творогом и изюмом. Такие блины готовятся без муки, а с добавлением крахмала, поэтому они получаются невероятно тонкими и нежными. А чтобы налистники получились еще вкуснее, их дополнительно запекают со сметаной.

Для теста на блине берем:

яйца – 5 шт.

крахмал – 5 ст.л.

молоко – 500 мл

соль и сахар – по вкусу

растительное масло – 1 ст.л.

Для начинки кулинар использовала следующие ингредиенты:

творог – 500 г

сахар – 3 ст.л.

яйцо – 1 шт.

ванильный сахар – 1 пакетик

изюм (или смесь сухофруктов) – несколько горстей

можно добавить немного измельченных грецких орехов

А также для запекания нам понадобится сметана – 250 г.

Сначала венчиком смешиваем до однородности яйца с солью, крахмалом и частью молока. Когда избавимся от всех комочков, добавляем остальное молоко, растительное масло и снова перемешиваем.

Выпекаем тоненькие блины на разогретой сковороде с обеих сторон и оставляем их охлаждаться.

Чтобы приготовить начинку для блинчиков, изюм нужно предварительно замочить в кипятке, а затем слить воду и просушить. Смешиваем до однородности творог с сахаром, ванильным сахаром и яйцом. Далее добавляем изюм и перемешиваем.

На один блинчик кулинар выкладывает 1 ст.л. начинки, заворачивает рулетики и складывает их в жароустойчивую форму (или можно взять кастрюлю). Слои блинчиков хорошо смазываем сметаной, накрываем все фольгой или крышкой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 мин.

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