Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предложил украинцам рецепт невероятно вкусных шоколадных блинов.

Чтобы приготовить тесто для шоколадных блинчиков, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

молоко - 500 г

яйца – 2 шт.

сахар – 50 г

мука – 140 г

какао-порошок - 25 г

немного растительного масла без запаха

Сначала судья "Мастер Шеф" Ярославский берет часть молока (приблизительно 150 г) и с помощью венчика смешивает его до однородности с яйцом, сахаром, мукой и какао-порошком. У нас должно получиться густенькое тесто без комочков.

Затем добавляем в тесто еще 350 г молока и снова перемешиваем до однородности. Добавляем немного растительного масла и снова перемешиваем.

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский жарит блины на разогретой сковороде на среднем огне с обеих сторон.

"Аромат стоит на кухне просто невероятный", – советует "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.

Шоколадные блины сладкие, поэтому для них подойдет только сладкая начинка или топпинг. Если вам нужен универсальный рецепт блинов, которые можно подавать и со сладкой, и соленой начинкой, то раньше "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал и такой рецепт.

Для приготовления вкусных тонких блинов шеф-повар берет 500 г молока, 190 г муки, 1 большое яйцо, 35 г сахара, щепотку соли, 25 г растительного масла и 25 г сливочного масла.

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