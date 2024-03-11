Рецепт любимого завтрака Эктора Хименеса-Браво довольно простой, но вкусный, полезный и питательный. Именно такой, каким и должен быть правильный завтрак.
А еще простой и быстрый в приготовлении.
Так, на своей странице в Инстаграм Эктор Хименес-Браво не сдержался и показал ход приготовления завтрака, которым больше всего любит начинать свой день.
«Настроен на свой любимый завтрак», – отметил Эктор Хименес-Браво, демонстрируя ингредиенты.
Рецепт любимого завтрака Хименеса Браво.
А именно сырые куриные яйца, тортилью, измельченную зелень, твердый сыр и кусочки отварной индейки или курицы.
«Зачем себе отказывать в том, что любишь», – отметил ресторатор и судья «Мастер Шеф».
Готовя завтрак, Хименес-Браво вылил взбитые яйца на сковороду, а через несколько минут накрыл омлет тортильей.
Когда омлет немного взялся перевернул - лепешкой на сковороду.
Рецепт любимого завтрака Хименеса Браво.
На одну сторону Эктор Хименес-Браво выложил твердый сыр, натертый на большой терке, сверху добавил кусочки курицы или индейки, посыпал зеленью и щепоткой соли. Снова добавил потертый сыр.
Далее Эктор Хименес-Браво накрыл начинку другой стороной тортильи с яйцом, получив «конвертик».
Рецепт любимого завтрака Хименеса Браво.
Обжарив его с двух сторон до золотистой корочки, судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво выложил тортилью с начинкой на тарелку, разрезал пополам и украсил зеленью.
«Ну красота, почувствуйте аромат», – поделился своими впечатлениями от завтрака Эктор Хименес-Браво.
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