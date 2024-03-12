Бывший судья "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить вкусные и сочные беляши по обновленному рецепту.

Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать беляши по новому рецепту - они получаются не только ароматными, но еще и очень сочными.

Ингредиенты:

500 г мяса (свинина, говядина или их смесь)

2-3 средних картофелины

Соль и перец по вкусу

1 пучок зеленого лука

2-3 зубчика чеснока

Листы для беляшей (готовые или приготовленные домашнее тесто)

Мука для посыпки

Сливочное масло для жарки

Инструкции:

Хорошенько измельчите выбранное вами мясо или же просто возьмите готовый фарш, по вашему желанию. Добавьте к нему натертый на средней терке картофель, мелко нарезанный зеленый лук. Затем измельченный чеснок, добавьте соль и перец по вкусу, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Хорошо перемешайте смесь до полученния однородной массы, убедитесь, что не осталось комочков из приправ.

"Мастер Шеф" Литвинова советует, далее раскатайте лист теста и выложите на него фарш, оставив примерно 5 см до края, как показано на видео. После неспеша закрутите тесто в рулет, зажмите концы и нарежьте на кусочки.

Поверните каждый кусочек срезом к себе и посыпьте его мукой.

Раскатайте каждый кусочек в тонкий круг и обжаривайте их на сливочном масле по 5 минут с каждой стороны на среднем огне. Если вам кажется, что беляш еще не готов, добавьте по паре минут на каждую сторону, подмечает "Мастер Шеф" Литвинова.

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