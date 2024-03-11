Шеф-повар и ресторатор, судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как сделать вкусную и известную украинскую кашу, которую должен попробовать каждый.

Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал на своей странице в социальной сети, как сделать настоящую украинскую кашу. Такой рецепт должен знать каждый, считает Ярославский, ведь это блюдо готовили еще наши бабушки и он имеет особое значения для нашей культуры.

Ингредиенты:

200 г сала

500-600 г грудины свиной

500 г моркови

500 г лука

500 г пшена

3-5 яиц

соль, чёрный перец

почти 3 литра воды

зелень (петрушка, укроп, зеленый лук)

Процесс приготовления:

Мелко нарежьте сало и обжарьте его на небольшом огне до золотистого цвета. Затем следует нарезать грудинку на маленькие кусочки и обжарьте с указанными приправами, вместо грудинки можно использовать другую часть свинины или просто сало, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Отдельно нарежьте морковь. После немного обжарьте и добавьте нарезанный лук. Далее следует добавить пшено в воду (около 2-2,5 литра).

"Мастер Шеф" Ярославский рассказывает, доведите до кипения, затем уменьшите огонь и оставляйте вариться под крышкой около 1,5 часов, периодически помешивая.

После этого следует добавить яйца, разбить желтки и хорошо перемешать. Прибавить огонь и дать закипеть кулишу еще раз, в завершении добавить зелень (мелко нарежьте или пожеланию), снова хорошо перемешайте.

Подавайте со специями по личному вкусу, можете выбрать другое мясо, если не любите свинину, подметил "Мастер Шеф" Ярославский.

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