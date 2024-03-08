Морковь по-корейски может стать отличным ингредиентом к другим закускам и салатам, придавая блюдам пикантный вкус и аромат.

Салаты с морковью по-корейски обычно готовятся очень быстро и просто. Ведь все, что нужно – это нарезать ингредиенты, добавить пикантную морковь и все, салат готов.

Морковь по-корейски хорошо сочетается с твердым сыром, консервированной кукурузой, колбасами и другими продуктами. Ее добавляют в домашние хот-доги, шаурму, рулеты.

Также морковь по-корейски очень вкусная, если ее соединить с копченой курицей.

Рецептом такого салата и поделилась фудблогер Тати Чуднова. Итак, для его приготовления следует взять так ингредиенты: копченая курица, яйца отварные, морковь по-корейски, консервированная кукуруза, сметана и дижонская горчица.

Рецепт салата с морковью по-корейски.

Курицу и яйца нарезаем, добавляем консервированную кукурузу и морковь по-корейски. Сметану совмещаем с горчицей, заправляем салат и можно угощаться.

Комментируя этот рецепт салата с морковью по-корейски, подписчики фудблогера делятся также своими маленькими хитростями:

«Когда-то делала такой салат, но вместо вареного яйца добавляла омлет. Тоже вкусно было»,

«Добавляю сухарики»,

«Кислый огурец я бы еще добавила»,

«Классный рецепт».

Рецепт салата с морковью по-корейски.

Напомним, что есть много разных вариантов приготовления моркови по-корейски в домашних условиях.

Одним из самых простых ранее поделился шеф-повар Василий Корнийчук.

Для этого рецепт моркови по-корейски понадобятся Морковь – 500 г., кориандр молотый – 1 ст.л., красный перец молотый – 1/4 ч.л., соль – 1/2 ч.л., сахар – 1 ч. л., уксус 6% - 2ст.л., чеснок - 1,5 зубчика, черный перец молотый - 1/4 ч.л., подсолнечное масло - 3 ст.л.

Морковь натираем на специальной терке, а специи смешиваем с чесноком и сахаром. Добавляем уксус.

Подсолнечное масло необходимо нагреть, но не доводить до кипения. Заливаем масло в морковь со специями, уксусом и чесноком, перемешиваем, закрываем крышкой и отправляем в холодильник на 7-8 часов.

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