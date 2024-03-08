Очистить унитаз бывает затруднительно, но если знать правильно советы, этот процесс будет простым и быстрым.

Чтобы сделать этот процесс максимально легким для вас, мы собрали простую пошаговую инструкцию, как тщательно очистить унитаз и удалить сложные пятна.

Пошаговая инструкция, как очистить унитаз

Туалет – одно из наиболее часто используемых мест в доме. Обязательно дезинфицируйте и хорошо очищайте по крайней мере раз в неделю, чтобы избежать бактерий!

Если дома кто-то плохой, лучше дезинфицировать унитаз два-три раза в неделю, чтобы предотвратить распространение микробов.

Шаг 1. Нанесите моющее средство на чашу унитаза Для начала перекройте подачу воды в унитаз и смойте воду. Нанесите чистящее средство как можно ближе к краю унитаза. Если вы используете гелевое чистящее средство, дайте ему постоять пять минут, пока вы переходите к следующему шагу этого процесса. Если вы пользуетесь жидким моющим средством, немедленно почистите его, поскольку раствор будет быстро стекать по стенкам миски! В этом случае можно пропустить шаг 5. Совет : Пищевая сода также может очистить унитаз! Для более мягкой альтернативы чистящему средству унитазов вы можете рассмотреть возможность использования пищевой соды. Это легко – просто насыпьте немного пищевой соды в унитаз и оставьте на 30 минут!

Шаг 2: Продезинфицируйте внешнюю поверхность Пока вы даете средства для чистки впитаться, пора перейти к внешней части унитаза. Вы можете не контактировать с ним так сильно, как с сиденьем унитаза, но лучше продезинфицировать каждый его дюйм! Начните с быстрого протирания наружной части унитаза дезинфицирующей салфеткой. Если туалет особенно грязный, вы можете сначала воспользоваться бумажными полотенцами. Затем опрыскайте его универсальным дезинфицирующим раствором и протрите. Примечание. Для того, чтобы дезинфицирующее средство воздействовало, сначала нужно удалить всю накипь. Поэтому вам важно очистить наружную поверхность салфеткой перед распылением раствора!

Шаг 3: Очистить внешнюю часть унитаза Теперь, когда вы продезинфицировали внешнюю часть унитаза, вы можете переходить к его чистке и удалению любых пятен. Сбрызните внешнюю поверхность универсальным моющим средством и очистите поверхность губкой или тряпкой. Примечание: Работайте сверху вниз! Вы ведь не хотите выполнять двойную работу, загрязняя поверхности, которые вы уже очистили. Это означает движение от резервуара вниз к крышке и внешней части чаши.

Совет : Используйте детское масло для полировки ручки смыва Поскольку вы убираете, почему бы не получить такой хороший блеск и на ручке смыва? Просто отполируйте ручку детским маслом и тканью. Вы будете поражены результатами!

Шаг 4: Очистить сиденье унитаза Вот одна из важнейших частей унитаза – сиденье! Поскольку это та часть, с которой вы чаще всего контактируете, очень важно выполнить тщательную очистку. Распылите универсальное моющее средство на внутреннюю часть крышки унитаза, верх и под сиденьем и край унитаза. Используйте ткань, чтобы протереть эти участки и петли. Опрыскивайте сиденья чистой водой, чтобы избавиться от любых химических остатков, которые могли остаться на поверхности. Примечание: после очистки наружных поверхностей и сиденья унитаза протрите их сухой тряпкой, чтобы предотвратить развитие бактерий!

Шаг 5. Очистите миску Наконец-то вы на последнем шаге! Все что вам осталось сделать, это почистить чашу. Начните с очистки под ободком, чтобы избавиться от любой грязи и пятен. Двигайтесь вниз, чтобы очистить стенки чаши, прежде чем оказаться на дне. Когда вы будете довольны своим блестящим чистым унитазом, накройте крышку и смойте его.

Источник: fairprice

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