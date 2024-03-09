Украинцам, получившим статус временной защиты в Италии, предоставляется финансовая помощь в размере 300 евро ежемесячно в течение трех месяцев, сообщает Visit Ukraine.

Общий размер пособия составит 900 евро. Программа финансовой поддержки действует в течение всего 2024 года и выплаты начинаются в следующем месяце после подачи заявки. По информации Visit Ukraine, эти выплаты предназначены исключительно для взрослых.

Получить этот бонус можно в период с 1 января по 31 декабря 2024 года и выплачивается в размере 300 евро в месяц на одного взрослого человека. В общей сложности, в течение трех месяцев, можно получить до 900 евро финансовой помощи для проживания.

Чтобы получить эту выплату, нужно подать соответствующую заявку в муниципальный совет города проживания. При этом следует предъявить копии документов, включая заявление на получение бонуса, копию удостоверения на временную защиту, копию паспорта, копию итальянского налогового кода (Codice Fiscale), а также свидетельство о рождении детей в случае, если у него есть дети.

Ранее Politeka также писала о жителях трех областей в Украине, которые могут получить денежную помощь. Это касается Сумской, Черниговской и Запорожской областей. Участие в программе денежной помощи возможно только при наличии в списках, сформированных органами местного самоуправления.

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