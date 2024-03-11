Шеф-повар и ресторатор, судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал несколько полезных советов, как приготовить вкусное мясо.

Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал в деталях, как приготовить не только ароматный, но и очень сочный стейк дома.

Ингредиенты:

1 кг мяса

Соль

Перец

Растительное масло

Сливочное масло

Чеснок

Ароматические травы (например, розмарин, тимьян)

Красное сухое вино

Инструкции:

Подготовьте мясо: выберите стейк толщиной 2.5-3.5 см. Выньте его из холодильника за час до приготовления, чтобы оно немного прогрелось, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжарьте стейк по 2 раза с каждой стороны до получения румяной корки.

"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, выложите стейк на деревянную доску, завернутую в фольгу, на 10-15 минут. Это поможет выравнять температуру мяса и пропитать его соками.

Разогрейте сковороду снова. Добавьте сливочное масло, чеснок, ароматические травы, соль и перец. Поместите стейк обратно в сковороду и обжарьте до получения красивой корочки.

Для приготовления соуса соберите лишний жир из сковороды после первой обжарки, добавьте красное сухое вино и доведите до кипения. Посолите, поперчите и добавьте сливочное масло.

Подавайте стейк с соусом и гарниром по вашему выбору, посоветовал "Мастер Шеф" Ярославский.

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