Если вы не знаете, как почистить ванну, кольца грязи и мыльного налета по периметру или плесень в месте соединения герметика и затирки только добавят вам забот.

Читайте дальше, чтобы узнать, как почистить ванночку.

Как почистить акриловую ванночку?

"Хотя акриловые ванны очень долговечны, их мягкие поверхности можно легко повредить абразивными очистительными средствами и методами", - говорит Джошуа Вейкфорд, старший специалист отдела продуктов American Standard в Кенфилде, штат Огайо. Он рекомендует использовать нежные материалы, такие как детский шампунь и тёплая вода, на влажной тряпке или ткани. Когда поверхность станет сухой и чистой, круговыми движениями потрите ванную автомобильным воском, чтобы защитить ее от будущих пятен и царапин. Если у вас замусоренный сток ванны, налейте в него два стакана уксуса и четверть стакана пищевой соды, а затем обдайте кипятком. Если она все еще не стекает, возможно, вам понадобится поршень или шнек, чтобы удалить пробку волос. Затем промойте ванну и протрите салфеткой из микрофибры.

Как почистить ванночку из стекловолокна?

Если у вас есть ванна из стекловолокна, не чрезвычайно грубая, смешайте одну часть теплой воды и две части уксуса в бутылке с распылителем и накройте всю ванну раствором. Оставьте на 20 минут, затем мягкой губкой слегка потрите бока и пол. Пропустите стальную вату, так как она может поцарапать поверхность. Промойте и высушите ванночку как последний шаг.

Чтобы по-настоящему очистить ванночку из стекловолокна, Уэйкфорд рекомендует пасту из пищевой соды, мыльного средства и воды, которую затем можно нанести на всю поверхность. "Оставьте пасту по крайней мере на тридцать минут, прежде чем почистить поверхность, чтобы удалить грязь, а затем смойте холодной водой", - говорит он. Устойчивые пятна могут нуждаться в глубокой очистке. Наполните ванную белым уксусом и горячей водой в равных частях и оставьте на 10-15 минут, чтобы размягчить грязь. Слейте воду, а затем используйте пасту из пищевой соды. Перейдите на зубную щетку, чтобы попасть в углы и вокруг крана.

Как почистить фарфоровую ванну?

Лучший способ очистить пятна из фарфоровой ванны – создать смесь нескольких капель мыльного средства для посуды и горячей воды и нанести ее на ванну мягкой тряпкой. «Важно избегать чистящих средств с агрессивными химикатами или абразивными аппликаторами, поскольку они могут повредить отделку ванны», — советует Уэйкфорд. «Для глубокой очистки создайте смесь из равных частей аммиака и пищевой соды, по ¼ чашки каждого, с галлоном теплой воды». После этого обязательно тщательно промойте ванну, особенно если вы планируете использовать другие моющие средства, содержащие отбеливатели для окружающей плитки, или для очистки алюминиевых жалюзи – это минимизирует ваши шансы случайного образования токсичного газа.

Как почистить ванну из натурального камня?

Когда речь идет об эффектных каменных ваннах (вспомните мрамор Calacatta или известняк), вам захочется раствор для очистки, работающий на каменных кухонных столешницах. Избегайте агрессивных химикатов, которые могут обесцвечивать или оставить пятна на материале. Смешайте равные части моющего средства для посуды, например Dawn EZ-Squeeze , и теплой воды, чтобы избавиться от накопления. Не царапающаяся губка должна сделать свое дело.

В любом случае, если у вас есть стойкие пятна, не прекращающие бороться во время чистки ванной комнаты, воспользуйтесь неабразивным моющим средством или сделайте пасту из пищевой соды и воды. Нанесите его на пятна, линии затирки или следы жесткой воды на кране и дайте поработать несколько часов. Затем промойте поверхность ванны теплой водой и высушите салфеткой из микрофибры.

Источник: architecturaldigest

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