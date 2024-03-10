Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась с украинцами своим фирменным рецептом вкусных и тонких блинчиков.

"Мастер Шеф" Татьяна Литвинова использует для приготовления блинов такие ингредиенты:

яйца – 300 г (6 шт.)

молоко – 0,5 л

кипяток - 250 мл

мука – 250 г

сахар – 1 ст.л.

масло подсолнечное – 40 г

сливочное масло – 30 г

соль – 0,5 ч.л.

Сначала "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова венчиком размешивает яйца, добавляет молоко и перемешивает до однородности.

Далее, чтобы не было комочков, "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова высыпает в отдельную миску муку, добавляет в нее немного яично-молочной смеси (примерно 1 стакан) и начинает венчиком вымешивать однородное тесто, имеющее консистенцию домашней сметаны.

Затем смешиваем тесто с остальной молочно-яичной смесью, добавляем соль, сахар, растительное масло и растопленное сливочное масло, а также секретный ингредиент – кипяток. Перемешиваем все до однородности.

"Во-первых, сливочное масло от холода не собирается сверху такими комочками. Во-вторых, в тесто очень быстро клейковина выделяется, тесто очень быстро становится уже готовым для выпекания. Здесь множество преимуществ", – подчеркнула "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.

На разогретой сковороде жарим тоненькие блины с обеих сторон. Перед первым блином кулинар немного смазывает сковороду топленым сливочным маслом.

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