Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился рецептом знаменитого мексиканского блюда чили кон карне (чили с мясом).
Для этого рецепта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский взял такие ингредиенты (на большую порцию):
- лук - 2 больших
- чеснок - 1 головка
- сельдерей (зеленая часть) – 1 стик
- фарш говяжий - 0,5 кг
- вино сухое красное – 175 г
- бульон – 300 г
- соус ворчестер - 1 ст.л.
- мед – 2 ст.л.
- сладкий перец красный – 2 шт.
- томаты в собственном соке – 800 г
- фасоль красная консервированная - 2 банки по 400 г
- томаты свежие – 3 шт.
- зелень (кинза)
- перец чили – 1 шт.
- растительное масло для жарки
Также нам понадобятся специи:
- копченая паприка – 1 ст.
- кумин (зира) – 3 ч.л.
- кориандр – 2 ч.л.
- имбирь сухой – 2 ч.л.
- орегано – 2 ч. л.
- соль и черный перец – по вкусу
- сухой чили – по желанию
Лук и сельдерей "Мастер Шеф" Владимир Ярославский нарезает кубиком. Сначала обжаривает на разогретой сковороде с растительным маслом лук, затем добавляет сельдерей, немного обжаривает и добавляет мелко нарезанный чеснок.
Далее добавляем в сковороду фарш, хорошо его обжариваем, разбивая лопаткой комочки, а затем вливаем вино.
Когда вино закипит, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский добавляет бульон (лучше брать говяжий), томаты в собственном соку, мелко нарезанный сладкий перец, подсаливает блюдо и тушит все примерно 30 минут.
Свежие томаты бланшируем, чистим от кожуры и мелко нарезаем. После этого добавляем специи, свежие помидоры, острый перец, соус ворчестер, мед и на малом огне продолжаем тушить в течение 45 мин.
В конце добавляем консервированную фасоль, при желании еще добавляем соль и перец и дотушуем в течение 15 минут.
Подавать чили кон карне "Мастер Шеф" Владимир Ярославский советует с рисом, зеленью, сметаной и чипсами начос.
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