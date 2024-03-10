Шеф-повар и ресторатор, судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал украинцам, какое вкусное блюдо можно приготовить с фасолью и мясом.

Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился рецептом знаменитого мексиканского блюда чили кон карне (чили с мясом).

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский взял такие ингредиенты (на большую порцию):

лук - 2 больших

чеснок - 1 головка

сельдерей (зеленая часть) – 1 стик

фарш говяжий - 0,5 кг

вино сухое красное – 175 г

бульон – 300 г

соус ворчестер - 1 ст.л.

мед – 2 ст.л.

сладкий перец красный – 2 шт.

томаты в собственном соке – 800 г

фасоль красная консервированная - 2 банки по 400 г

томаты свежие – 3 шт.

зелень (кинза)

перец чили – 1 шт.

растительное масло для жарки

Также нам понадобятся специи:

копченая паприка – 1 ст.

кумин (зира) – 3 ч.л.

кориандр – 2 ч.л.

имбирь сухой – 2 ч.л.

орегано – 2 ч. л.

соль и черный перец – по вкусу

сухой чили – по желанию

Лук и сельдерей "Мастер Шеф" Владимир Ярославский нарезает кубиком. Сначала обжаривает на разогретой сковороде с растительным маслом лук, затем добавляет сельдерей, немного обжаривает и добавляет мелко нарезанный чеснок.

Далее добавляем в сковороду фарш, хорошо его обжариваем, разбивая лопаткой комочки, а затем вливаем вино.

Когда вино закипит, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский добавляет бульон (лучше брать говяжий), томаты в собственном соку, мелко нарезанный сладкий перец, подсаливает блюдо и тушит все примерно 30 минут.

Свежие томаты бланшируем, чистим от кожуры и мелко нарезаем. После этого добавляем специи, свежие помидоры, острый перец, соус ворчестер, мед и на малом огне продолжаем тушить в течение 45 мин.

В конце добавляем консервированную фасоль, при желании еще добавляем соль и перец и дотушуем в течение 15 минут.

Подавать чили кон карне "Мастер Шеф" Владимир Ярославский советует с рисом, зеленью, сметаной и чипсами начос.

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