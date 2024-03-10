Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился рецептом знаменитого мексиканского блюда чили кон карне (чили с мясом).

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский взял такие ингредиенты (на большую порцию):

  • лук - 2 больших
  • чеснок - 1 головка
  • сельдерей (зеленая часть) – 1 стик
  • фарш говяжий - 0,5 кг
  • вино сухое красное – 175 г
  • бульон – 300 г
  • соус ворчестер - 1 ст.л.
  • мед – 2 ст.л.
  • сладкий перец красный – 2 шт.
  • томаты в собственном соке – 800 г
  • фасоль красная консервированная - 2 банки по 400 г
  • томаты свежие – 3 шт.
  • зелень (кинза)
  • перец чили – 1 шт.
  • растительное масло для жарки

Также нам понадобятся специи:

  • копченая паприка – 1 ст.
  • кумин (зира) – 3 ч.л.
  • кориандр – 2 ч.л.
  • имбирь сухой – 2 ч.л.
  • орегано – 2 ч. л.
  • соль и черный перец – по вкусу
  • сухой чили – по желанию

Владимир Ярославский

Лук и сельдерей "Мастер Шеф" Владимир Ярославский нарезает кубиком. Сначала обжаривает на разогретой сковороде с растительным маслом лук, затем добавляет сельдерей, немного обжаривает и добавляет мелко нарезанный чеснок.

Далее добавляем в сковороду фарш, хорошо его обжариваем, разбивая лопаткой комочки, а затем вливаем вино.

Владимир Ярославский

Когда вино закипит, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский добавляет бульон (лучше брать говяжий), томаты в собственном соку, мелко нарезанный сладкий перец, подсаливает блюдо и тушит все примерно 30 минут.

Свежие томаты бланшируем, чистим от кожуры и мелко нарезаем. После этого добавляем специи, свежие помидоры, острый перец, соус ворчестер, мед и на малом огне продолжаем тушить в течение 45 мин.

В конце добавляем консервированную фасоль, при желании еще добавляем соль и перец и дотушуем в течение 15 минут.

Подавать чили кон карне "Мастер Шеф" Владимир Ярославский советует с рисом, зеленью, сметаной и чипсами начос.

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