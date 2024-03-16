Звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как приготовить вместо обычной яичницы популярный ныне скрембл.

Выделяют три вида скрембла. Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" показал, как приготовить английский, французский и американский варианты этого блюда. Все готовятся очень просто и с одинакового набора ингредиентов:

яйца – 3 шт.

вода – 0,5 ст.л.

сливочное масло – 20 г

соль по вкусу

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский подчеркнул, что любой скрембл должен быть немного недоготовлен, иначе получится сухая и слишком плотная смесь.

Чтобы приготовить английский скрембл, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский сначала хорошо смешивает яйца с солью венчиком. На слегка разогретую сковороду или сотейник с кусочком сливочного масла выливаем яичную смесь, доводим до состояния каши, активно помешивая лопаткой и сразу перекладываем на тарелку.

Французский скрембл "Мастер Шеф" Владимир Ярославский готовит в железной миске на водяной бане. Выливаем в разогретую миску хорошо взбитые яйца с солью, готовим, активно помешивая силиконовой лопаткой, в середине процесса добавляем кусочек сливочного масла.

Для американского скрембла также взбиваем яйца с солью, выливаем их на слегка разогретую сковороду с кусочком сливочного масла и осторожно двигаем массу от краев до середины. В результате получим красивый волнистый скрембл.

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