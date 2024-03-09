Известный ресторатор и судья «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво дал рецепт рыхлых, идеальных с виду и вкусных внутри сырников.

Судья «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво особое значение уделяет завтракам. Они должны быть вкусными, полезными и скорыми в приготовлении.

Да, иногда может побаловать себя утром и творожниками. Рыхлыми и румяными.

Как приготовить вкусные сырники.

На днях на своей странице в Инстаграм Эктор Хименес-Браво, в частности, показал, как жарит сырники на сковороде.

Ранее судья Мастер Шеф также рассказал рецепт вкусных и нежных сырников.

"Удовлетворят даже настоящих гурманов!", - уверял ресторатор.

Ингредиенты для приготовления сырников по рецепту Эктора Хименеса-Браво понадобятся:

Ингредиенты: Кисломолочный творог – 300-400 г, Яйца (желтки) – 1 шт., Сахар – 1 ст.л, Ванильный сахар – 1/2 ч.л., Манка – 1,5 ст.л., Крахмал кукурузный – 1 ст.л, цедра апельсина.

Формируем сырники с помощью стакана.

Затем обжариваем сырники по 5-7 минут с каждой стороны на среднем огне.

Как приготовить вкусные сырники.

Комментируя рецепт сырников, подписчики на страницу судьи «Мастер Шеф» признавались, что впервые у них вышли такие замечательные сырники.

«Очень хорошие сырники»,

«Первый раз в жизни у меня получились такие красивые и вкусные сырники!»,

«А я делаю сырники с добавлением рисовой муки» .

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