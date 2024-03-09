Судья «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво особое значение уделяет завтракам. Они должны быть вкусными, полезными и скорыми в приготовлении.
Да, иногда может побаловать себя утром и творожниками. Рыхлыми и румяными.
Как приготовить вкусные сырники.
На днях на своей странице в Инстаграм Эктор Хименес-Браво, в частности, показал, как жарит сырники на сковороде.
Ранее судья Мастер Шеф также рассказал рецепт вкусных и нежных сырников.
"Удовлетворят даже настоящих гурманов!", - уверял ресторатор.
Ингредиенты для приготовления сырников по рецепту Эктора Хименеса-Браво понадобятся:
Ингредиенты: Кисломолочный творог – 300-400 г, Яйца (желтки) – 1 шт., Сахар – 1 ст.л, Ванильный сахар – 1/2 ч.л., Манка – 1,5 ст.л., Крахмал кукурузный – 1 ст.л, цедра апельсина.
Формируем сырники с помощью стакана.
Затем обжариваем сырники по 5-7 минут с каждой стороны на среднем огне.
Как приготовить вкусные сырники.
Комментируя рецепт сырников, подписчики на страницу судьи «Мастер Шеф» признавались, что впервые у них вышли такие замечательные сырники.
«Очень хорошие сырники»,
«Первый раз в жизни у меня получились такие красивые и вкусные сырники!»,
«А я делаю сырники с добавлением рисовой муки» .
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