Настя Каменских рассказала, как приготовить вкусное блюдо, для которого понадобятся «два, ну, может, два с половиной ингредиента».

Певица отметила, что весна – это время, когда хочется свежести и воздушности во всем.

"Конечно, я с нетерпением жду лета, когда будут цвести мои яблони, но любимый десерт можно готовить уже сейчас", - рассказала Настя Камнских на своей странице в Инстаграм.

По словам артистки, ей захотелось поделиться очень простыми в приготовлении вкуснятиной.

«И для этого нам понадобятся всего два, ну, может, два с половиной ингредиента», - заверила Каменских.

Итак, яблоки чистим от кожуры и семян. Выкладываем половинки яблок на пищевую пленку, заворачиваем в мешочек и фиксируем.

Отправляем яблоки в микроволновку на 5 минут.

Следующий шаг – растворяем желатин. Достаем яблоки из микроволновки и выкладываем в блендер.

В яблочную смесь также выливаем желатин.

«У меня яблоки кисловатые, поэтому я добавила кокосовый сахар», – прокомментировала Настя Каменских ход приготовления.

Взбиваем блендером.

Далее желатиновое пюре разливаем по формочкам и ставим в холодильник для застывания.

По словам Насти Каменских, уже через несколько часов может наслаждаться «пышной вкуснятиной».

Отметим, что желатин нельзя заливать крутым кипятком, потому что он потеряет свои свойства. То есть, он может быть горячим, но не кипятком.

Подписчики Настя Каменских решили внести свои корректировки в рецепт.

«Только запекать лучше в рукаве, пленка не предназначена для высоких температур»,

«В духовке в рукаве, а вместо желатина лучше агар-агар».

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