Каждый, кто проводил время на кухне, знает, как тяжело, когда липкое тесто липнет в руки. Его не только трудно очистить , но и кусочки теста, смытые в раковине, также могут привести к засорению канализации.

К счастью, есть простое и эффективное решение этой проблемы: сухая мука.

Независимо от того, готовите ли вы хлеб, готовите пиццу или печенье, замешивание теста является важным шагом в выпечке. Однако каждый, кто проводил время на кухне, знает, как тяжело очистить руки от теста. Его не только трудно удалить, но и кусочки теста, смытые в раковине, также могут привести к засорению канализации. К счастью, есть простое и эффективное решение этой проблемы: сухая мука.

Концепция проста. Когда тесто прилипает к рукам, обычно это связано с высоким содержанием влаги в смеси. Сухая мука приходит на помощь, поглощая избыток влаги, делая тесто менее липким и его легче оттирать от рук. Чтобы использовать этот метод, начните с того, что немного посыпьте руки мукой. Любой тип муки подходит, но имеет смысл использовать то, что вы использовали для приготовления теста.

Осторожно потрите ладони, чтобы равномерно распределить муку по ладоням, пальцам и тыльной стороне рук. Сухая мука смешивается с клейким тестом и заставляет ее крошиться и отрываться от кожи. Вы можете положить эти кусочки теста обратно в свою смесь, чтобы оно не пропало. Теперь, освободив руки от липкого теста, вымойте их обычно водой с мылом. Этот прием муки не ограничивается только вашими руками: если тесто прилипает к вашей рабочей поверхности или скалке, слегка присыпьте мукой и оно поможет очистить и ее.

Не допускайте прилипания теста к рукам, чтобы потом не думать, как его очистить

Предотвращение прилипания теста к рукам может сделать процесс выпечки гораздо более плавным и приятным. Один из эффективных способов достичь этого – нанести немного масла на руки перед началом замешивания. Прежде чем прикоснуться к смеси теста, налейте немного растительного масла на ладонь. Для этого хорошо подходит оливковое или растительное масло. Потрите руки, чтобы масло равномерно покрыло ладони и пальцы. Масло создает на коже антипригарный слой, что затрудняет прилипание теста к рукам. Теперь, вымешивая, вы заметите, что тесто остается лёгким для работы, а не прилипает к коже.

Эта техника особенно полезна для теста, склонного к липкости. Этот же принцип действует и для посуды для запекания. Слегка покройте внутреннюю часть миски, куда вы будете класть тесто, или смажьте скалку маслом (если она используется), чтобы избежать прилипания. Это не только облегчает обработку теста, но и упрощает процесс очищения. Использование масла имеет дополнительное преимущество, поскольку не изменяет консистенцию теста, в отличие от добавления дополнительного количества муки. Это отличный трюк, который поможет поддерживать в чистоте руки и посуду и не беспокоиться о том, как их очистить.

Источник: tastingtable

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