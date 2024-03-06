Блюда на завтрак должны быть не только полезными и вкусными, но и быстро и легко готовятся.

Правильный завтрак должен быть таким, чтобы наполнить энергией как минимум на 3-4 часа.

Считается, что прием пищи необходимо совершить в течение двух часов после пробуждения.

Автор кулинарного блога «Tasty Stories» предложила интересный рецепт завтрака, который и не отнимет много времени на приготовление, и надолго насытит.

Это рецепт яблочных блиной без сахара, которые по вкусу похожи на пирог Шарлотка.

«Недавно очень захотелось пирога Шарлотка и я вспомнила, как люди делают пироги в сковородке и до меня дошло, что можно сделать яблочные большие блины, которые будут очень похожи по аромату и вкусу на пирог», - рассказала фудблогер.

Что приготовить на завтрак вместо омлета.

Ингредиенты на четыре больших блина нужны следующие: яблоки – 2 больших, яйца – 2 шт, молоко – 200 мл, мука – 100 г, разрыхлитель – 0,5 ч.л, ванильная эссенция – 3 капельки., корица – 0,5 ч .л – по желанию для аромата, масло для жарки.

К блинам можно приготовить топинг и для этого понадобятся: кефир 50 мл, банан – 1 шт., грецкие орешки жареные.

Яблоки чистим и натираем на крупной терке. Добавляем в миску к яблокам яйца, молоко, ваниль, муку, разрыхлитель, корицу. Все хорошо перемешиваем и разогреваем на сковороде масло.

Что приготовить на завтрак вместо омлета.

Убавляем под сковородой огонь до немного меньше среднего.



«Выкладываем блинчик и накрываем крышкой. Переворачиваем, когда все тесто сверху схватится. Жарим еще минутку и снимаем», – рассказала кулинар о ходе приготовления.

Для топпинга кефир с бананом взбиваем блендером. Поливаем блин и добавляем жареных орешков.

Вот и все, вкусный и полезный завтрак готов!

«Ещё что-то невероятное. Блинчики вкусные. Мой 15-летний сын, не любящий шарлотки, влупил три таких мега блина. Благодарю вас за рецепт»,

«Ну, это просто мечта, а не рецепт! Топ!»,

«А я банан так делаю»,

«Я ждала этого рецепта, сегодня буду готовить», – комментируют этот рецепт пользователи Инстаграм.

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