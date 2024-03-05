Этот рецепт блюда из пекинской капусты действительно достоин внимания, ведь оно оригинальное, вкусное и не нуждается в кулинарных навыках.

Это блюдо из пекинской капусты идеально подходит как гарнир, но все зависит от предпочтений и желаний.

«…Если хочешь получить вкусовые ощущения, которых никогда не испытывал, приготовь так, как никогда раньше не готовил. К примеру, пекинскую капусту с соевым соусом», - отметила автор кулинарного дневника «Natalie Belichuk», которая и поделилась этим рецептом.

По словам кулинара, по этому рецепту она готовила пак-чой, и это очень вкусно, но найти эту капусту несколько сложнее, чем, например, пекинскую. Поэтому пак-чой можно заменить пекинской капустой.

Итак, понадобятся следующие ингредиенты: 1 кочан капусты пак-чой (или маленькой пекинской капусты), 1 ст.л. оливкового масла, 0,5 ч.л. сушеного имбиря, 1 ст.л. вустерского (соевого соуса), 2 зубца чеснока, 1 ч.л. кунжута, соль, перец.

Ход приготовления этого вкусного блюда из пекинской капусты следующий: в кипяток на две минуты опускаем капусту. Затем достаем и выкладываем на друшлаг, чтобы стекла вода.

Чеснок порезать слайсами, поджарить на растительном масле до появления аромата. Туда же положить капусту, влить соус, посолить, поперчить, посыпать имбирем и готовить 3 минуты.

«Готовую капусту выложить на тарелочку и посыпать кунжутом. Смакует идеально как гарнир», - отметила автор кулинарного блога.

К слову, капуста пак-чой это это близкая родственница пекинской, но отличается от нее.

Пак-чой имеет темно-зеленые листья и ярко-белые черенки.

Черешки капусты пак-чой очень хрустящие и по вкусу напоминают шпинат. Листья в свежем виде используют в приготовлении супов, салатов и т.п.

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