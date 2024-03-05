Это блюдо из пекинской капусты идеально подходит как гарнир, но все зависит от предпочтений и желаний.
«…Если хочешь получить вкусовые ощущения, которых никогда не испытывал, приготовь так, как никогда раньше не готовил. К примеру, пекинскую капусту с соевым соусом», - отметила автор кулинарного дневника «Natalie Belichuk», которая и поделилась этим рецептом.
По словам кулинара, по этому рецепту она готовила пак-чой, и это очень вкусно, но найти эту капусту несколько сложнее, чем, например, пекинскую. Поэтому пак-чой можно заменить пекинской капустой.
Итак, понадобятся следующие ингредиенты: 1 кочан капусты пак-чой (или маленькой пекинской капусты), 1 ст.л. оливкового масла, 0,5 ч.л. сушеного имбиря, 1 ст.л. вустерского (соевого соуса), 2 зубца чеснока, 1 ч.л. кунжута, соль, перец.
Ход приготовления этого вкусного блюда из пекинской капусты следующий: в кипяток на две минуты опускаем капусту. Затем достаем и выкладываем на друшлаг, чтобы стекла вода.
Чеснок порезать слайсами, поджарить на растительном масле до появления аромата. Туда же положить капусту, влить соус, посолить, поперчить, посыпать имбирем и готовить 3 минуты.
«Готовую капусту выложить на тарелочку и посыпать кунжутом. Смакует идеально как гарнир», - отметила автор кулинарного блога.
К слову, капуста пак-чой это это близкая родственница пекинской, но отличается от нее.
Пак-чой имеет темно-зеленые листья и ярко-белые черенки.
Черешки капусты пак-чой очень хрустящие и по вкусу напоминают шпинат. Листья в свежем виде используют в приготовлении супов, салатов и т.п.
Последние новости Украины:
Самый вкусный салат "Цезарь" с пекинской капустой: удачный рецепт.
Как приготовить вкусную заправку в салат из пекинской капусты: два быстрых рецепта.
Крутезный рецепт шаурмы с пекинской капустой: максимум вкуса.