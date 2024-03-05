Салат с морковью по-корейски – это еще одно вкусное и простое в приготовлении блюдо, которое понравится любящим пикантные закуски.

Салат с морковью по-корейски и курицей мало кого оставит безразличным.

Так по крайней мере считает фудблогер и автор кулинарной страницы «Dobra food», которая и поделилась этим рецептом.

«Салат, который не оставит никого равнодушным», - говорит фудблогер.

Салат с морковью по-корейски.

Для приготовления понадобятся очень простые ингредиенты и немного времени. А именно: морковь по-корейски, консервированная кукуруза, петрушка, филе куриное отварное или копченое, майонез для заправки.

Морковь по-корейски выкладываем в салатницу, добавляем консервированную кукурузу, куриное филе измельчаем, петрушку нарезаем.

Заправляем майонезом и все, салат с морковью по-корейски можно подавать на стол!

Салат с морковью по-корейски.

Кстати, морковь по-корейски можно купить в магазине или на базаре, а можно сделать в домашних условиях.

Вот один из самых простых рецептов этой закуски. Понадобятся морковь – 250 г; сахар – 1 ч. л.; соль – 1/3 ч. л.; чеснок – 2-3 зубчика; уксус – 1/2 ст. л., масло – 20 г, красный, черный перец, кориандр – по вкусу.

Морковь натираем на специальной терке, посыпаем солью и сахаром, затем добавляем красный и черный перцы, а также кориандр. Перемешиваем. Далее измельчаем чеснок, добавляем его в салат вместе с уксусом и отжимаем лишний сок.

В завершение процесса приготовления добавляем в морковь горячее масло и снова перемешиваем.

Моркови по-корейски нужно дать настояться в холодильнике. По меньшей мере, несколько часов, а лучше всего – оставить закуску в холодильнике на ночь.

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