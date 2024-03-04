"Холостячка" Злата Огневич постепенно превращается в кулинарную блогерку и делится с украинцами рецептами блюд, которые она самостоятельно готовит.

В этот раз на своей странице в Instagram Злата Огневич показала, как приготовить вкусную, полезную и быструю пиццу на завтрак. На ее приготовление уйдет всего 15 минут.

Для приготовления пиццы на завтрак Злата Огневич берет следующие ингредиенты:

яйца – 2 шт.

соль и любимые специи – по вкусу

тортилья (или круглый лаваш) – 1 шт.

томатный соус

креветки (можно заменить курицей)

оливки

томаты

твердый сыр

Сначала Злата Огневич выбивает в тарелку два яйца, немного подсаливает их, добавляет любимые специи и сбивает вилкой до однородности.

На разогретую сковороду с небольшим количеством масла выливаем яйца, накрываем крышкой и готовим на среднем огне буквально минуту, чтобы яйца снизу поджарились, а сверху оставались жидкими.

На жидкую сторону омлета Злата Огневич выкладывает тортилью и осторожно переворачивает омлетом вверх.

Теперь осталось выложить начинку. Добавляем томатный соус, креветки (или курицу или другую белковую добавку), оливки и томаты. Сверху посыпаем все тертым сыром, снова накрываем крышкой и готовим пиццу еще около 3 минут, чтобы сыр начал плавиться.

Поклонники в комментариях оценили кулинарные способности Златы Огневич:

"А я думал, звезды готовить не умеют. Думал, то все там прислуга делает)))";

"Вау, как аппетитно";

"Златочкааа, вы так аппетитно и красиво готовите. Как я хочу попробовать ваши эти шедевры, особенно пиццу, это невероятно вкусно смотрится".

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