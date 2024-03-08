Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как правильно запечь рыбу в фольге и использовать при этом разные приправы и добавки.

Ингредиенты:

1 филе рыбы (150 г)

Половина луковицы

Немного цуккини (40 г)

Болгарский перец (35 г)

Томаты (50 г)

Тимьян, соль (можно укроп)

Белое вино по желанию (25 г)

Оливковое или растительное масло

Приготовление:

Подготовка ингредиентов:

Подготовьте чистое филе рыбы без костей, делится "Мастер Шеф" Ярославский. Нарежьте овощи (кроме томатов) кубиками и слегка поджарьте на сковороде. Подсолите овощи.

Запекание:

На листе фольги смажьте маслом и положите несколько веточек петрушки.Выложите на фольгу подсоленное филе рыбы, затем теплые поджаренные овощи.

"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, на верху положите порезанные томаты, посыпьте тимьяном и добавьте белое вино.

Плотно заверните фольгу, чтобы не выходила влага, и поместите в духовку на 20-22 минуты при 200°C.

Подача:

Подавайте рыбу в фольге, так как она будет находиться в ароматном овощном бульоне, что делает ее сочной и ароматной.

Советы:

Не переготавливайте рыбу, особенно если это дорадо, лосось или судак, чтобы она не стала сухой.

Можно использовать различные виды рыбы, добавляя к ним чеснок и подолгу готовить, если это карп, толстолоб или осетр, подмечает "Мастер Шеф" Ярославский.

Экспериментируйте с овощами и специями, подогревая их перед использованием, чтобы они выделили соки для приготовления рыбы.

Вместо фольги можно использовать мультиварку для приготовления этого блюда.

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