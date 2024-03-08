Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как правильно запечь рыбу в фольге и использовать при этом разные приправы и добавки.
Ингредиенты:
- 1 филе рыбы (150 г)
- Половина луковицы
- Немного цуккини (40 г)
- Болгарский перец (35 г)
- Томаты (50 г)
- Тимьян, соль (можно укроп)
- Белое вино по желанию (25 г)
- Оливковое или растительное масло
Приготовление:
Подготовка ингредиентов:
Подготовьте чистое филе рыбы без костей, делится "Мастер Шеф" Ярославский. Нарежьте овощи (кроме томатов) кубиками и слегка поджарьте на сковороде. Подсолите овощи.
Запекание:
На листе фольги смажьте маслом и положите несколько веточек петрушки.Выложите на фольгу подсоленное филе рыбы, затем теплые поджаренные овощи.
"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, на верху положите порезанные томаты, посыпьте тимьяном и добавьте белое вино.
Плотно заверните фольгу, чтобы не выходила влага, и поместите в духовку на 20-22 минуты при 200°C.
Подача:
Подавайте рыбу в фольге, так как она будет находиться в ароматном овощном бульоне, что делает ее сочной и ароматной.
Советы:
Не переготавливайте рыбу, особенно если это дорадо, лосось или судак, чтобы она не стала сухой.
Можно использовать различные виды рыбы, добавляя к ним чеснок и подолгу готовить, если это карп, толстолоб или осетр, подмечает "Мастер Шеф" Ярославский.
Экспериментируйте с овощами и специями, подогревая их перед использованием, чтобы они выделили соки для приготовления рыбы.
Вместо фольги можно использовать мультиварку для приготовления этого блюда.
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