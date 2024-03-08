Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как правильно запечь рыбу в фольге и использовать при этом разные приправы и добавки.

Владимир Ярославский

Ингредиенты:

  • 1 филе рыбы (150 г)
  • Половина луковицы
  • Немного цуккини (40 г)
  • Болгарский перец (35 г)
  • Томаты (50 г)
  • Тимьян, соль (можно укроп)
  • Белое вино по желанию (25 г)
  • Оливковое или растительное масло

Приготовление:

Подготовка ингредиентов:

Подготовьте чистое филе рыбы без костей, делится "Мастер Шеф" Ярославский. Нарежьте овощи (кроме томатов) кубиками и слегка поджарьте на сковороде. Подсолите овощи.

Запекание:

На листе фольги смажьте маслом и положите несколько веточек петрушки.Выложите на фольгу подсоленное филе рыбы, затем теплые поджаренные овощи.

"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, на верху положите порезанные томаты, посыпьте тимьяном и добавьте белое вино.

Плотно заверните фольгу, чтобы не выходила влага, и поместите в духовку на 20-22 минуты при 200°C.

Подача:

Подавайте рыбу в фольге, так как она будет находиться в ароматном овощном бульоне, что делает ее сочной и ароматной.

Советы:

Не переготавливайте рыбу, особенно если это дорадо, лосось или судак, чтобы она не стала сухой.

Можно использовать различные виды рыбы, добавляя к ним чеснок и подолгу готовить, если это карп, толстолоб или осетр, подмечает "Мастер Шеф" Ярославский.

Экспериментируйте с овощами и специями, подогревая их перед использованием, чтобы они выделили соки для приготовления рыбы.

Вместо фольги можно использовать мультиварку для приготовления этого блюда.

Последние новости Украины:

Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский дал рецепт домашнего сыра Филадельфия.

Как приготовить идеальные блины: простой рабочий рецепт от судьи "Мастер Шеф" Ярославского.

Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал простой рецепт омлета по-французски.