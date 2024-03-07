Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился, как сделать особые макароны с сыром без лишних проблем и сложных ингредиентов.

Ингредиенты:

400 г маленьких макарон

600 г молока

100 г сливок

45 г муки

45 г сливочного масла

Соль, мускатный орех

200 г + 100 г сыра Чеддер

По желанию: горчица, копченая паприка, острый перец

Приготовление:

Приготовление соуса:

Растопите сливочное масло в сотейнике. Добавьте муку и готовьте на среднем огне, постоянно помешивая, пока мука не побелеет и не приобретет карамельный оттенок, рассказывает "Мастер Шеф" Ярославский.

Остудите масляно-мучную смесь и добавьте 100 мл молока, хорошо перемешивая.

Отдельно доведите до кипения оставшееся молоко с сливками. Добавьте молоко с мукой и варите до загустения, помешивая.

"Мастер Шеф" Ярославский делится, добавьте соль, мускатный орех и 200 г тертого сыра Чеддер. Помешивайте до полного растворения сыра. Добавьте копченую паприку и другие специи по вкусу.

Приготовление макарон:

В кипящую подсоленную воду добавьте макароны и варите согласно инструкции на упаковке. Откиньте на дуршлаг.

Сборка блюда:

Смешайте макароны с соусом, перемешайте.

Выложите в форму для запекания, посыпьте сверху оставшимся сыром, рассказывает "Мастер Шеф" Ярославский. Запекайте в духовке до румяной корочки. Подавайте горячим как гарнир или самостоятельное блюдо.

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