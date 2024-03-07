Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился, как сделать особые макароны с сыром без лишних проблем и сложных ингредиентов.
Ингредиенты:
- 400 г маленьких макарон
- 600 г молока
- 100 г сливок
- 45 г муки
- 45 г сливочного масла
- Соль, мускатный орех
- 200 г + 100 г сыра Чеддер
- По желанию: горчица, копченая паприка, острый перец
Приготовление:
Приготовление соуса:
Растопите сливочное масло в сотейнике. Добавьте муку и готовьте на среднем огне, постоянно помешивая, пока мука не побелеет и не приобретет карамельный оттенок, рассказывает "Мастер Шеф" Ярославский.
Остудите масляно-мучную смесь и добавьте 100 мл молока, хорошо перемешивая.
Отдельно доведите до кипения оставшееся молоко с сливками. Добавьте молоко с мукой и варите до загустения, помешивая.
"Мастер Шеф" Ярославский делится, добавьте соль, мускатный орех и 200 г тертого сыра Чеддер. Помешивайте до полного растворения сыра. Добавьте копченую паприку и другие специи по вкусу.
Приготовление макарон:
В кипящую подсоленную воду добавьте макароны и варите согласно инструкции на упаковке. Откиньте на дуршлаг.
Сборка блюда:
Смешайте макароны с соусом, перемешайте.
Выложите в форму для запекания, посыпьте сверху оставшимся сыром, рассказывает "Мастер Шеф" Ярославский. Запекайте в духовке до румяной корочки. Подавайте горячим как гарнир или самостоятельное блюдо.
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