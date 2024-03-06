Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась рецептом идеальных картофельных зраз с вкусной начинкой на основе грибов.
Для приготовления картофельных зраз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова использует:
- картофель – 500-600 г
- крахмал – 30 г
- желток яичный – 1 шт.
- сыр моцарелла – 100 г
- шпинат - 100 г
- грибы (шампиньоны)
- паприка – 1 ч. л.
- чеснок – 3 зуб.
- растительное масло для жарки
- соль и перец по вкусу
Картофель "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова чистит, разрезает на куски и отваривает до готовности. С готового картофеля хорошо сливаем воду и делаем пюре – оно должно получиться сухим.
К картофельному пюре добавляем крахмал, яичный желток, все вымешиваем до однородности и оставляем остывать.
Тем временем "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова готовит начинку. Для разогретую сковороду наливаем 2 ст.л растительного масла, высыпаем нарезанные на кусочки грибы, выжимаем чеснок и немного обжариваем. Добавляем соль и перец по вкусу и жарим грибы почти до готовности.
В конце добавляем к грибам паприку и листья шпината, перемешиваем – и начинка готова. Чтобы начинка скорее остыла, перекладываем ее на тарелку.
Смоченными водой руками "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова формирует зразы: берет кусочек картофельного теста, делает из него шарик, приплющивает его, добавляет немного тертой моцареллы, начинку из грибов и шпината и залепляет.
Жарим картофельные зразы на разогретой сковороде с добавлением небольшого количества растительного масла на небольшом огне с обеих сторон.
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