Звезда проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить тоненькие блины с картофелем и зеленью, по вкусу напоминающие деруны.

"Это и не драники, и не блины, но поверьте мне, это сочетание очень вкусное. Вы будете удивлены, как вы раньше до этого не додумались", - подчеркнула "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.

Для приготовления картофельных блинов звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет следующие ингредиенты:

яйца – 3 шт.

молоко – 300 мл

мука – 120 г

картофель (сырой) - 300 г

зелень (укроп, зеленый лук) – 30 г

чеснок – 3 зуб.

соль – 0,5 ч.л.

расительное масло – 40 г

Сначала "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова смешивает до однородности яйца с молоком. Затем в миску с мукой добавляем часть яично-молочной смеси и вымешиваем до однородности.

"Делаем консистенцию густой сметаны. Это для того, чтобы сразу решить все вопросы с комочками, которые всегда хотят создаться в блинах, и все с ними борются. А для того, чтобы не бороться, нужно просто правильно распределить процессы", - объясняет "Мастер" Шеф" Татьяна Литвинова.

Полученную массу выкладываем в миску к остальной части яично-молочной смеси, добавляем картофель, натертый на самую маленькую терку, мелко нарезанную зелень и измельченный чеснок, соль и растительное масло. Замешиваем жидкое тесто.

Жарим блины на разогретой сковороде с обеих сторон. Перед первым блинчиком немного смазываем сковороду растительным маслом или сливочным маслом. Подавать блины можно либо просто так, либо экспериментировать с начинками.

Последние новости Украины:

Дешевле и вкуснее риса: "Мастер Шеф" Литвинова показала, как сэкономить на приготовлении плова.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Литвинова дала рецепт сочной и нежной запеканки из обыкновенной капусты.

Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова дала простой рецепт беляшей.