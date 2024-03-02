Звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как правильно приготовить рис, чтобы он всегда получался рассыпчатым.
Самое главное для приготовления риса – пропорция. К примеру, если готовим рис басмати – это один из самых распространенных длиннозернистых, то "Мастер Шеф" Владимир Ярославский советует брать рис и воду в пропорции 1:1,5 (100 г риса и 150 г воды).
"Не нужно промывать рис, если у вас качественный продукт - это не влияет на клейкость! Можно промывать только для того, чтобы немного смыть грязь, если вы где-то покупали на развес", - подчеркнул "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.
"Мастер Шеф" Владимир Ярославский отмеряет нужное количество риса и воды и отправляет их в сотейник (лучше с толстым дном), добавляет соль, а также кусочек сливочного или немного ароматного растительного масла.
Сначала на среднем огне доводим до кипения, а затем убавляем огонь до минимального кипения, перемешиваем рис, накрываем крышкой и варим в течение 12 минут.
После этого "Мастер Шеф" Владимир Ярославский выключает огонь, накрывает сотейник толстым полотенцем и оставляет так на 10-15 минут. Затем просто аккуратно перемешиваем готовый рис лопаткой – и можно смаковать, лучше сразу теплым или горячим.
"Мастер Шеф" Владимир Ярославский добавил, что рис жасмин по консистенции еще более нежный, поэтому рецепт его приготовления такой же, но воды лучше брать 1:1,3.
Последние новости Украины:
Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский дал рецепт домашнего сыра Филадельфия.
Как приготовить идеальные блины: простой рабочий рецепт от судьи "Мастер Шеф" Ярославского.
Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал простой рецепт омлета по-французски.