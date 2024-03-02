Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский объяснил, что приготовить вкусный рассыпчатый рис очень просто, нужно знать несколько секретов.

Звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как правильно приготовить рис, чтобы он всегда получался рассыпчатым.

Самое главное для приготовления риса – пропорция. К примеру, если готовим рис басмати – это один из самых распространенных длиннозернистых, то "Мастер Шеф" Владимир Ярославский советует брать рис и воду в пропорции 1:1,5 (100 г риса и 150 г воды).

"Не нужно промывать рис, если у вас качественный продукт - это не влияет на клейкость! Можно промывать только для того, чтобы немного смыть грязь, если вы где-то покупали на развес", - подчеркнул "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский отмеряет нужное количество риса и воды и отправляет их в сотейник (лучше с толстым дном), добавляет соль, а также кусочек сливочного или немного ароматного растительного масла.

Сначала на среднем огне доводим до кипения, а затем убавляем огонь до минимального кипения, перемешиваем рис, накрываем крышкой и варим в течение 12 минут.

После этого "Мастер Шеф" Владимир Ярославский выключает огонь, накрывает сотейник толстым полотенцем и оставляет так на 10-15 минут. Затем просто аккуратно перемешиваем готовый рис лопаткой – и можно смаковать, лучше сразу теплым или горячим.

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский добавил, что рис жасмин по консистенции еще более нежный, поэтому рецепт его приготовления такой же, но воды лучше брать 1:1,3.

Последние новости Украины:

Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский дал рецепт домашнего сыра Филадельфия.

Как приготовить идеальные блины: простой рабочий рецепт от судьи "Мастер Шеф" Ярославского.

Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал простой рецепт омлета по-французски.