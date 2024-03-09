Звезда проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, какой вкусный салат-гарнир можно приготовить из обыкновенной капусты.

Победительница бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилася рецептом вкуснейшего салата из простых ингредиентов.

Коул Слоу – популярный американский салат на основе белокочанной капусты и моркови, который часто подают в качестве гарнира, например, к бургерам или мясу.

Для приготовления салата Коул Слоу звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет такие ингредиенты:

белокочанная капуста - 500 г

краснокочанная капуста - 500 г

морковь - 300 г

соль - 1 ч. л. (по вкусу)

сахар - 1 ст. л. без горки

Для заправки:

майонез или жирная сметана – 3 ст.л. с горкой

уксус – 1 ст.л.

горчица медовая – 1 ст.л. (по желанию)

Сначала "Мастер Шеф" Елизавета Глинская готовит заправку для Коул Слоу, просто смешивая до однородности майонез (лучше домашний) с уксусом и горчицей.

Шинкуем обычную и красную капусту. Морковь "Мастер Шеф" Елизавета Глинская натирает на крупной терке.

"Нет красной капусты – замените на белокочанную, но уверяю вас, с красной капустой этот салат из повседневного, какого-то обычного приобретают форму нарядного и праздничного", – советует "Мастер Шеф" Елизавета Глинская.

В большой миске смешиваем оба вида капусты, морковь, добавляем соль, сахар и хорошо перемешиваем салат. После этого добавляем заправку и снова все хорошо перемешиваем.

"Вот так быстро и легко целая миска вкусного полезного салата. Признаюсь честно, я вот половину абсолютно спокойно съедаю, чувствую себя очень даже комфортно. Друзья, обязательно приготовьте этот салат, не пожалеете", – добавила "Мастер Шеф" Елизавета Глинская.

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