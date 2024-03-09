Победительница бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилася рецептом вкуснейшего салата из простых ингредиентов.
Коул Слоу – популярный американский салат на основе белокочанной капусты и моркови, который часто подают в качестве гарнира, например, к бургерам или мясу.
Для приготовления салата Коул Слоу звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет такие ингредиенты:
- белокочанная капуста - 500 г
- краснокочанная капуста - 500 г
- морковь - 300 г
- соль - 1 ч. л. (по вкусу)
- сахар - 1 ст. л. без горки
Для заправки:
- майонез или жирная сметана – 3 ст.л. с горкой
- уксус – 1 ст.л.
- горчица медовая – 1 ст.л. (по желанию)
Сначала "Мастер Шеф" Елизавета Глинская готовит заправку для Коул Слоу, просто смешивая до однородности майонез (лучше домашний) с уксусом и горчицей.
Шинкуем обычную и красную капусту. Морковь "Мастер Шеф" Елизавета Глинская натирает на крупной терке.
"Нет красной капусты – замените на белокочанную, но уверяю вас, с красной капустой этот салат из повседневного, какого-то обычного приобретают форму нарядного и праздничного", – советует "Мастер Шеф" Елизавета Глинская.
В большой миске смешиваем оба вида капусты, морковь, добавляем соль, сахар и хорошо перемешиваем салат. После этого добавляем заправку и снова все хорошо перемешиваем.
"Вот так быстро и легко целая миска вкусного полезного салата. Признаюсь честно, я вот половину абсолютно спокойно съедаю, чувствую себя очень даже комфортно. Друзья, обязательно приготовьте этот салат, не пожалеете", – добавила "Мастер Шеф" Елизавета Глинская.
Последние новости Украины:
Напомним, "Мастер Шеф" Глинская поделилась простым рецептом домашних сосисок.
Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская дала рецепт, как сделать сырники еще вкуснее.
Фантастические тоненькие блины из картофельного теста: "Мастер Шеф" Глинская дала простой рецепт.