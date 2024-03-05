Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился простым и быстрым рецептом домашнего сыра, похожего на рикотту, но дешевле и вкуснее магазинного.

Обычно рикотту готовят из сыворотки, но "Мастер Шеф" Владимир Ярославский решил сделать такой сыр из молока – он получается немного жирнее, но вкуснее и нежнее.

Такой сыр можно использовать для сырников (вместо творога), для запеканок, просто намазывать на хлеб, добавлять в соусы и разнообразные как сладкие, так и соленые начинки.

Для приготовления сыра рикотта Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты (в расчете примерно на 400 г готового продукта):

молоко (можно брать цельное, домашнее, пастеризованное, но не тетрапак) – 2 л

лимонная кислота – 3-4 г (можно заменить на 35-40 г лимонного сока, но результат будет немного не таким)

соль – по желанию

Сначала "Мастер Шеф" Владимир Ярославский наливает молоко в кастрюлю или сотейник, ставит его на плиту, на среднем огне доводит до температуры 90 градусов и после этого снимает с огня.

Лимонную кислоту немного разводим водой (приблизительно 30 мг) и добавляем к горячему молоку. Хорошо перемешиваем с помощью ложки или венчика и оставляем на 10 минут – молоко будет сворачиваться.

После этого "Мастер Шеф" Владимир Ярославский перкладывает полученную массу на сито, застеленное марлей в несколько слоев и оставляет отстаиваться еще на 30 минут, чтобы стекла лишняя сыворотка, а сыр остыл.

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