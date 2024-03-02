Баклажаны и переец по-корейски – это еще один вариант вкусной закуски, которая особенно понравится тем, кто любит пикантные блюда.

Закуска баклажаны и перец по-корейски готовится быстро, а стоять в холодильнике может до двух месяцев.

Рецептом блюда, которое особенно понравится тем, кто любит морковь по-корейски и кимчи, поделилась кулинар и автор блога Cooking with love.

Для приготовления баклажанов по-корейски необходимы следующие ингредиенты: баклажаны 1 кг, болгарский перец 2-3 шт, морковь 1 шт, красный лук 1-2 шт, чеснок - 3 больших зубка, петрушка 1 пучок, перец острый по желанию, соль - 1 ст. л., сахар – 2 ст.л, кориандр молотый 1-2 ч.л, масло – 150 мл, уксус 9% 50 мл.

Баклажаны необходимо нарезать брусочками, отварить до готовности, откинуть на дуршлаг.

Морковь натереть на терке для корейской моркови, а перец порезать соломкой.

Лук режем полукольцами, а чеснок пропускаем через пресс.

Петрушку необходимо измельчить. Все ингредиенты перемешиваем. Добавить соль, сахар, кориандр, растительное масло и уксус. По желанию, добавить измельченный острый перец.



«Тщательно все перемешать. Переложить салат в банку или контейнер. Хранить в холодильнике. Такой салат стоит до 2-х месяцев в холодильнике», - отметила хозяйка.

Кстати, баклажаны – это источник многих полезных веществ, способствующих здоровью человека.

Так, баклажаны содержат витамины группы B, витамин С, РР и каротин, а также такие необходимые организму минеральные вещества как калий, железо, кальций, магний, натрий и фосфор.

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