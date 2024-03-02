Благодаря соусам вариантов, как разнообразить салат из пекинской капусты становится еще больше, пишет Politeka.net.

Да, салат из пекинской капусты можно заправить просто майонезом маслом или несладким йогуртом, а можно добавить еще несколько простых ингредиентов и он сыграет новыми вкусами.

соус к салату

Так, в салат из пекинской капусты можно сделать вкусную и необычную заправку из брынзы. Для этого понадобятся кефир – 0,5 мл, брынза – 150 гр, масло – 4 ст.л, уксус винный – 1 ч.л, горчица – 1 ч.л, сок лимонная – 1 ч.л.

Кефир, брынзу, уксус, горчицу, лимонный сок, соль и масло просто сочетаем в блендере и взбиваем до однородной массы. Вот и все, салат и пекинская капуста можно заправлять.

Еще одна интересная идея к салату из пекинской капусты – цитрусово-медовая заправка.

Просто смешайте свежевыжатый сок лимона или лайма с медом, добавьте немного оливкового масла и соль.

салат с пекинской капустой

Салат из пекинской капусты.

Эта заправка идеально подойдет к салатам из пекинской капусты, придавая им свежесть и легкость.

Кстати, пекинскую капусту можно назвать овощем, дающим долголетие. Ведь этот овощ содержит большое количество витаминов и минералов, способствующих здоровью.

Пекинская капуста содержит большое количество витамина С, который укрепляет иммунитет, способствует здоровью кожи и защищает от свободных радикалов. Кроме того, в пекинской капусте есть витамины К, А, Е, которые полезны для здоровья костей, глаз и сердца.

Также этот овощ прекрасно стабилизирует работу нервной системы, снимает головные боли, помогает в борьбе с хронической усталостью. Пекинская капуста способна выводить из организма тяжелые металлы.

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