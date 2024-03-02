Салаты из пекинской капусты с этими соусами очень быстро и просто готовятся, но еще быстрее исчезают со стола.

Благодаря соусам вариантов, как разнообразить салат из пекинской капусты становится еще больше, пишет Politeka.net.

Да, салат из пекинской капусты можно заправить просто майонезом маслом или несладким йогуртом, а можно добавить еще несколько простых ингредиентов и он сыграет новыми вкусами.

Так, в салат из пекинской капусты можно сделать вкусную и необычную заправку из брынзы. Для этого понадобятся кефир – 0,5 мл, брынза – 150 гр, масло – 4 ст.л, уксус винный – 1 ч.л, горчица – 1 ч.л, сок лимонная – 1 ч.л.

Кефир, брынзу, уксус, горчицу, лимонный сок, соль и масло просто сочетаем в блендере и взбиваем до однородной массы. Вот и все, салат и пекинская капуста можно заправлять.

Еще одна интересная идея к салату из пекинской капусты – цитрусово-медовая заправка.

Просто смешайте свежевыжатый сок лимона или лайма с медом, добавьте немного оливкового масла и соль.

Салат из пекинской капусты.

Эта заправка идеально подойдет к салатам из пекинской капусты, придавая им свежесть и легкость.

Кстати, пекинскую капусту можно назвать овощем, дающим долголетие. Ведь этот овощ содержит большое количество витаминов и минералов, способствующих здоровью.

Пекинская капуста содержит большое количество витамина С, который укрепляет иммунитет, способствует здоровью кожи и защищает от свободных радикалов. Кроме того, в пекинской капусте есть витамины К, А, Е, которые полезны для здоровья костей, глаз и сердца.

Также этот овощ прекрасно стабилизирует работу нервной системы, снимает головные боли, помогает в борьбе с хронической усталостью. Пекинская капуста способна выводить из организма тяжелые металлы.

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