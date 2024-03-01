Морковь по-корейски с черемшой – это еще один вариант вкусной и пикантной закуски, которая особенно понравится тем, кто любит остренькое.

Весной, когда так хочется витаминов, на столе появляется черемша. Первая весенняя зелень, которая стоит недорого, обладает многими полезными свойствами и пикантным вкусом.

Кроме всего прочего, черемша содержит большое количество витамина С, В1, В3, В6, В9, А, Е, ЗЗ. Обладает эфирными маслами, фитонцидами и лизоцимом, и считается профилактическим средством при острых респираторных заболеваниях. Также эта зелень улучшает работу пищеварительной системы и снижает риск развития заболеваний щитовидной железы, стимулирует аппетит.

Самый простой способ добавить черемшу в свой рацион – делать салаты. Можно просто с яйцом и сметаной, а можно с редиской и творогом.

Еще одно вкусное и простое блюдо – морковь по-корейски с черемшой. Рецептом поделились на странице «Файний вареник».

Новый рецепт моркови по-корейски с черемшей.

Для ее приготовления нужны следующие ингредиенты: 0,5 кг моркови, 50 грамм лука, 250 грамм черемши, 2 столовые ложки соевого соуса, 1 чайная ложка молотой паприки, 1 чайная ложка молотого кориандра, 0,75 чайной ложки молотого красного перца, 2 чайные ложки соли, 3 столовых ложки масла для жарки.

Морковь и лук необходимо почистить, а черемшу положить в кипящую воду и варить 1 минуту.

Затем извлеките черемшу, дайте воде стечь а зелени остыть.

Следующий шаг – морковь натираем тонкой соломкой на специальной терке, а лук нарезаем кубиками.

Новый рецепт моркови по-корейски с черемшой.

Обжариваем лук на разогретом масле 2-3 минуты. Добавляем в лук специи, перемешиваем и жарим еще 1 минуту.

Черемшу нарежьте произвольными кусочками. Соедините тертую морковь, соевый соус и лук со специями. Ингредиенты нужно хорошо перемешать.

Если хочется, чтобы блюдо было менее острым, необходимо умньшить количество перца.

Отправляем морковь по-корейски с черемшей в холодильник, чтобы закуска настоялась.

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