Этот рецепт салата из пекинской капусты позволит приготовить блюдо оригинально и по-праздничному.

Рецептов блюд из пекинской капусты есть огромное количество и все благодаря тому, что этот овощ вкусный, полезный и универсальный.

Один из самых популярных вариантов посмаковать пекинской капустой – это приготовить салат. Можно максимально просто и быстро, просто добавив овощи, сметану или майонез.

Но из пекинской капусты можно также готовить и изысканные салаты, например, с добавлением тунца и апельсина.

Еще один вариант небанального салата из пекинской капусты – с сырными шариками.

Для этого понадобятся следующие ингредиенты: 150-200г зелени (айсберг чипекинская капуста), 120г сладкого перца, 50г синего лука, 300г куриного филе, заправка к филе (1ст.л соевого соуса + 1с. л масла, соль перец) 100 г хлеба для гренок, заправка к гренкам (1ст.л соевого соуса+1ст.л масла+зубчик чеснока+прованские травы), сырные шарики (50г сыра фета+50г сметаны+зубчик чеснока+рубленый укроп), а также заправка к салату (1ст.л майонеза+1ст.л соевого соуса+1ст.л сока апельсина или мандарина).

Наслаждаться таким салатом из пекинской капусты можно и во время перекуса, и на обед и на ужин.

Рецептом поделился блоггер Mil Alexx.

Ход приготовления салата следующий: нарежьте хлеб кубиками. Вымешайте заправку – масло, соевый соус, давленый чеснок, соль и прованские травы. Залейте заправкой гренки, перемешайте и обжарьте на сковороде до золотого цвета.

Следующий шаг – нарежьте куриное филе тонкими слайсами. Добавьте растительное масло, соевый соус, соль и перец. Перемешайте и обжарьте до готовности.

Формируем шарики. Для этого необходимо взять сыр фету, сметану, давленый чеснок и рубленый укроп. Перемешать ингредиенты и сделать шарики.

«Чтобы они лучше держали форму – можете их положить в морозилку, и достать перед подачей», – посоветовал фудблогер.

Готовим заправку к салату – берем майонез, соевый соус и сок апельсина. Соединяем ингредиенты и перемешиваем до однородности.

Затем необходимо взять нарезанную зелень, перец, лук полукольцами, добавить курицу и вымешать.

Перекладываем салат в тарелку, сверху присыпаем сухариками, выкладываем сырные шарики, поливаем соусом.

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