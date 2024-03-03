Финалист "Мастер Шеф Профессионалы 3", известный шеф-повар Николай Люлько предложил украинцам рецепт очень простого и вкусного десерта из яблок.

В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Николай Люлько показал, как приготовить вкусные слойки с яблоками и корицей.

Рецепт очень простой, ведь нам не придется возиться с тестом, мы возьмем сразу готовое слоеное.

Для приготовления этого яблочного десерта финалист "Мастер Шеф" Николай Люлько взял такие ингредиенты:

яблоки (Голден) – 500 г

тесто слоеное не дрожжевое – 450 г

сахар – 30 г

ванильный сахар – 10 г

корица – 5 г

масло сливочное – 20 г

яйцо – 1 шт.

сахарная пудра – 20 г

Яблоки финалист "Мастер Шеф" натирает на крупной терке. Для начинки на разогретой сковороде растапливаем кусочек сливочного масла и обжариваем на нем яблоки, добавляя сахар для карамелизации.

Когда яблоки готовы, добавляем к ним молотую корицу, промытый изюм, перемешиваем и оставляем охлаждаться.

Тесто финалист "Мастер Шеф" Николай Люлько раскачивает в прямоугольник размером чуть больше двух листков А4. На одну половину выкладываем яблочную начинку, складываем пополам тесто, накрывая начинку второй половиной, и легонько прижимаем.

"Нарезать полосками шириной 3 см, закрутить спирали, а после эти спирали закрутить в спираль вокруг одного края", – объясняет финалист "Мастер Шеф".

Выкладываем слойки на противень, застеленный пергаментом, смазываем их яйцом и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут.

Готовые слойки, когда они немного остынут, финалист "Мастер Шеф" Николай Люлько немного посыпает сахарной пудрой.

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