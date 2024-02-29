Известный ресторатор и судья «Мастер Шеф» Эектор Хименес-Браво большой поклонник вкусных и быстрых завтраков.

Рецептов завтраков Эктор Хименес-Браво знает очень многое. Ресторатор предпочитает быстрые в приготовлении блюда, которые надолго наполняют энергией.

Также Эктор Хименес-Браво иногда делится по своим подписчикам идеями полезных завтраков и показывает, как быстро и просто их приготовить.

«Сегодня у меня очень вкусный завтрак», – рассказал Эктор Хименес-Браво, снова демонстрируя полезную вкуснятину на своей тарелке в Инстаграм.

Рецепт завтрака от Эктора Хименеса Браво.

Он состоит из хлеба, яиц, маринованного огурца, шпината, курицы и сыра.

«Супер!», – подчеркнул Хименес-Браво качество такого завтрака.

Ход приготовления завтрака по рецепту судьи «Мастер Шеф» следующий:

Разогреваем сковороду и выливаем яйца. Выкладываем на них ломтики хлеба. Следующий шаг – переворачиваем яйца с хлебом и выкладываем шпинат, курицу, сыр и маринованный огурец.

Рецепт завтрака от Эктора Хименеса Браво.

Заворачиваем, как конвертик, снимаем со сковороды и разрезаем по диагонали.

«Выкладываем на красивую тарелку, завариваем кофе и наслаждаемся началом дня», – советовал Эктор Хименес-Браво.

Отметим, что шпинат не зря оказался на тарелке ресторатора и судьи «Мастер Шеф». Ведь он прекрасный источник железа, помогающий создавать гемоглобин, доставляющий кислород тканям тела.

Рецепт завтрака от Эктора Хименеса Браво.

Шпинат содержит также калий, магний, витамины B6 и E и другие витамины.

Последние новости Украины:

Как приготовить запеканку, которую будут просить еще: победительница "Мастер Шеф" дала рецепт.

Эктор Хименес-Браво дал рецепт удивительного кофейного масла к блинам.

Секрет в бананах – Мастер Шеф Хименес-Браво показал, как сделать быстрый вафельный торт.