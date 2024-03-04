Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как правильно приготовить куриную печень так, чтобы ее стали есть даже дети. Для данного рецепта надо не так много ингредиентов, однако главное правильно подготовить саму печень.

Ингредиенты:

300 г очищенной куриной печени

200 г лука

180-150 г моркови

50 г стебля сельдерея

30-40 г белого вина

соль, перец черный и ароматный

50 г сливочного масла

свежий шалфей

тимьян и чеснок по желанию

Приготовление:

Нарежьте овощи кубиками. Обжарьте морковь, затем добавьте лук, сельдерей и чеснок, рассказывает "Мастер Шеф" Ярославский.

Добавьте к пассерованным овощам куриную печень, дайте ей немного подрумяниться. Добавьте белое вино, накройте крышкой и тушите на маленьком огне около 20 минут.

"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, посолите, добавьте шалфей и перец по вкусу, тушите еще 5 минут без крышки. Добавьте сливочное масло и перемешайте для создания соуса.

Готовьте поленту Таранья: в кипящее молоко добавьте кукурузную крупу и гречневую в пропорции 50/50. Поварите на медленном огне 12-15 минут. Добавьте сливочное масло, пармезан и перемешайте, советует "Мастер Шеф" Ярославский.

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