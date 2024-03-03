В новом инициативном проекте, начавшемся в Украине, ветеранам войны предоставляются бесплатные услуги по восстановлению зубов, сообщает премьер-министр Украины Денис Шмигаль в своем официальном Telegram-канале.

Это шаг, направленный на улучшение состояния здоровья и социальной защиты этой группы граждан.

По словам Дениса Шмыгаля, эти услуги доступны участникам боевых действий, ветеранам и некоторым категориям военнослужащих. Этот проект предусматривает бесплатное зубопротезирование в больницах, независимо от их формы собственности.

Денис Шмигаль также отметил, что государство будет компенсировать расходы медицинских учреждений через Национальную службу здоровья Украины (НСОУ). В общей сложности на этот проект планируется выделить 750 миллионов гривен.

Ранее Politeka также писала о денежной помощи в размере 3600 гривен, которую могут получить украинцы. Ее могут получить граждане Украины, ранее не получавшие выплаты от международных организаций и имеющие доход, не превышающий 5 400 гривен на человека в месяц. Предоставляется она переселенцам, покинувшим свои дома после 24 февраля 2022 года, а также вернувшимся к местам постоянного проживания. Кандидаты должны соответствовать определенным критериям уязвимости.

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