Этот нежный и легкий салат с пекинской капустой станет идеальным блюдом как для обыденного, так и праздничного стола.

Пекинская капуста пользуется большим уважением и любовью среди кулинаров и хозяек. Пекинскую капусту жарят, запекают, маринуют, добавляют в борщи и, конечно, салаты.

Пекинская капуста помогает организму бороться с сезонными болезнями и стрессами. В ней вдвое больше витамина С, чем в белокочанной. В 100 г пекинской капусты содержится 45% дневной нормы этого витамина. Он улучшает усвоение железа, повышает иммунитет, стимулирует производство лейкоцитов в крови и способствует минерализации костей.

Салат из пекинской капусты.

По словам диетологов, если включать пекинскую капусту 2-3 раза в неделю в рацион, это поможет провоцировать обменные процессы, улучшить состав крови, очистить организм от вредных веществ.

Одним из самых простых и полезных способов употребления пекинской капусты являются салаты. Они могут быть с самыми разными ингредиентами и заправками.

Салаты из пекинской капусты можно и нужно готовить к праздничному столу. К примеру, с добавлением куриного филе и апельсина.

Для приготовления такого салата понадобятся следующие ингредиенты: пекинская капуста, твердый сыр – 300 г, вареные яйца – 5 шт, куриное филе запеченное, два апельсина, майонез.

Выкладываем салат слоями. Чтобы было удобно и красиво можно использовать кулинарное кольцо. Его можно купить или сделать собственноручно из плотной фольги.

Пекинскую капусту нужно нарезать, но не мельчить. Добавляем соль, перец, по желанию чеснок и добавляем немного майонеза. Перемешиваем и выкладываем смесь первым слоем.

Салат из пекинской капусты.

Второй слой салата – куриное филе, нарезанное кубиками.

Третий слой салата – тертый на крупной терке сыр с добавлением майонеза.

Вареные яйца необходимо натереть на мелкой терке, добавить майонез и выложить следующим слоем.

Апельсин чистим, режем на кубики и выкладываем последним верхним слоем салата.

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