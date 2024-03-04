Пекинская капуста пользуется большим уважением и любовью среди кулинаров и хозяек. Пекинскую капусту жарят, запекают, маринуют, добавляют в борщи и, конечно, салаты.
Пекинская капуста помогает организму бороться с сезонными болезнями и стрессами. В ней вдвое больше витамина С, чем в белокочанной. В 100 г пекинской капусты содержится 45% дневной нормы этого витамина. Он улучшает усвоение железа, повышает иммунитет, стимулирует производство лейкоцитов в крови и способствует минерализации костей.
Салат из пекинской капусты.
По словам диетологов, если включать пекинскую капусту 2-3 раза в неделю в рацион, это поможет провоцировать обменные процессы, улучшить состав крови, очистить организм от вредных веществ.
Одним из самых простых и полезных способов употребления пекинской капусты являются салаты. Они могут быть с самыми разными ингредиентами и заправками.
Салаты из пекинской капусты можно и нужно готовить к праздничному столу. К примеру, с добавлением куриного филе и апельсина.
Для приготовления такого салата понадобятся следующие ингредиенты: пекинская капуста, твердый сыр – 300 г, вареные яйца – 5 шт, куриное филе запеченное, два апельсина, майонез.
Выкладываем салат слоями. Чтобы было удобно и красиво можно использовать кулинарное кольцо. Его можно купить или сделать собственноручно из плотной фольги.
Пекинскую капусту нужно нарезать, но не мельчить. Добавляем соль, перец, по желанию чеснок и добавляем немного майонеза. Перемешиваем и выкладываем смесь первым слоем.
Салат из пекинской капусты.
Второй слой салата – куриное филе, нарезанное кубиками.
Третий слой салата – тертый на крупной терке сыр с добавлением майонеза.
Вареные яйца необходимо натереть на мелкой терке, добавить майонез и выложить следующим слоем.
Апельсин чистим, режем на кубики и выкладываем последним верхним слоем салата.
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