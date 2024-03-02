Цены на газ для бытовых пользователей в Украине остаются неизменными с первого марта, сообщает "ГазПравда".

Газовые компании не изменили свои тарифы на первый месяц весны согласно годовым планам. Цены на газ в зависимости от поставщика будут варьироваться от 7,70 до 9,99 гривен за кубометр.

Замечено, что у 7 компаний стоимость газа меньше 8 гривен, а у 5 – выше. Стоит отметить, что большинство украинских потребителей (около 98%) пользуются услугами "Нафтогаза Украины", покупая газ по фиксированной цене 7,96 гривен за кубометр. Важно помнить, что действующие годовые тарифные предложения остаются актуальными до 1 мая 2024, поскольку до конца отопительного сезона цены на газ не увеличатся.

По сравнению: средняя цена на природный газ на Украинской энергетической бирже на 26 февраля составляла 11 260 гривен за тысячу кубометров (без НДС). Таким образом, стоимость газа для промышленных потребителей значительно выше, чем для населения.