Каждому нужно знать, как очистить дно кастрюль и сковородок, вне зависимости от того, насколько они грязны.

Любую хозяйку рано или поздно начинает интересовать вопрос, как очистить дно кастрюль или сковородок.

Мы все хотим, чтобы наше кухонное орудие было сияющим, но иногда нам не хватает знаний. Поэтому Politeka расскажет, как правильно чистить сковородки и кастрюли .

Как очистить грязную кастрюлю: метод кипятка

Для обгоревших почерневших сковородок из нержавеющей стали и подгоревшей пищи увеличьте огонь. Добавьте воду в кастрюлю и доведите до кипения в течение 5-7 минут (не беспокойтесь о том, чтобы покрыть загрязненные стороны водой – пар позаботится об этом). После того, как еда разрыхлет и легко снимется с кастрюли, вылейте горячую воду и протрите остатки пищи абразивной частью губки. Для стеклянных или металлических форм для выпечки добавьте кипяток и оставьте на несколько минут, прежде чем использовать мочалку губкой, чтобы легко вытереть остатки.

Замочить горячей водой

Замачивание в горячей воде может размягчить загоревшуюся на блюдах запеченную пищу, как сырные лазаньи или насыщенные шоколадные брауни. Сразу залейте блюдо теплой или горячей водой, закрывая стены. Дайте настояться 15-20 минут или пока еда не распушится. Не успели замочить блюдо, когда еда покинула кастрюлю? Все хорошо. Затем добавьте горячую воду и оставьте на ночь. Затем утром умойтесь.

Пищевая сода, уксус и лимонный сок

Отправляйтесь в свой амбар, чтобы ваши кастрюли и сковородки стали чрезвычайно чистыми и блестящими. Пищевая сода, дистиллированный белый уксус и свежий лимонный сок представляют собой тройную угрозу очищения. Во время кипения добавьте немного пищевой соды или уксуса, чтобы очистить обгоревшие кастрюли. Замочите кастрюли, формы для выпечки или формы для печенья в горячей или кипящей воде с пищевой содой и свежевыжатым лимонным соком для ускоренной очистки. Потрите половинкой лимона дно и бока посуды из нержавеющей стали для дополнительного блеска; промойте и дайте высохнуть на воздухе. Наконец, струйка уксуса с последующим ополаскиванием водой отлично подходит для удаления любых остаточных запахов.

Как очистить дно кастрюли и сковородки

Уксус и пищевая сода – отличный способ осветить потемневшее дно использованной кастрюли.

Для действительно жестких вещей попробуйте добавить немного магазинных моющих порошков.

Очистка чугунных сковородок

Каждый хочет знать: как на самом деле очистить чугун? Если есть одна вещь, которую следует помнить, так это никогда не использовать абразивные губки! Это испортит приправы (обработанную растительным маслом поверхность, которая защищает сковороду и вашу пищу). Вместо этого промойте чугун горячим или кипятком. Если к нему все еще прилипло, используйте кошерную соль, теплую воду и мягкую губку, чтобы ослабить остатки, и промойте снова. После того, как посуда полностью высохнет, нанесите немного растительного масла тонким слоем на дно и бока, чтобы сохранить его смазанным и предотвратить ржавание.

Мойте древесину вручную обычным моющим средством – не кладите в посудомоечную машину. Если на ваших деревянных ложках есть пятна от карри или томатного соуса, вымойте их и дайте высохнуть на солнце, чтобы удалить запах и цвет.

Держите медь подальше от воды и обычного мыла, иначе она окислится (сделает вашу хорошую посуду зеленой)! Вместо этого погрузите медь в кипяченую воду с достаточным количеством уксуса или воспользуйтесь раствором уксусной воды, чтобы очистить медь.

Источник: blueapron

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