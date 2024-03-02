Правильно приготовленные сырники очень вкусны и сами по себе, но если их дополнить яблочно-сметанным соусом, то результат получится просто невероятным.

Автор кулинарной книги «Твои лучшие рецепты», фудблогерка Татьяна Юшина поделилась рецептом вкуснейших сырников в яблочном соусе.

"Это очень вкусное блюдо! Сырники такие мягкие и нежные, яблочный соус невероятный!", - советует кулинар.

Для приготовления сырников нам понадобятся следующие ингредиенты:

творог – 500 г

яйцо – 1 шт.

щепотка соли

сахар – 1-2 ст.л. (по вкусу)

мука – 2-3 ст.л.

Для яблочного соуса:

сливочное масло – 1 ст.л.

яблоки – 3 шт.

сахар (лучше брать коричневый) – 2-3 ч.л.

сметана – 150 г

немного молотой корицы

Сухой творог растираем до однородности с яйцом, сахаром и солью. Блогерка для этого использует погружной блендер. После этого добавляем муку, но не всю сразу, а по одной ложке. Готовая творожная масса не должна оставлять влажных следов на руках.

На припыленной мукой рабочей поверхности формируем сырники. Для этого удобно использовать чашку, мисочку или другую круглую формочку. Обжариваем сырники на небольшом огне до золотистости с обеих сторон.



Чтобы приготовить соус, яблоки нарезаем небольшими кусочками (кожуру можно не чистить). На разогретой сковороде растапливаем кусочек сливочного масла, выкладываем нарезанные яблоки, добавляем сахар, корицу и слегка обжариваем.

Далее добавляем в сковороду сметану и тушим яблоки, пока они не станут мягкими. Выкладываем в соус готовые сырники, накрываем крышкой и тушим все вместе еще 10 минут.

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