В Украине банки устанавливают лимиты на денежные переводы между картами.

Банки в Украине устанавливают лимиты для денежных переводов с карты на карту с целью борьбы с мошенничеством и отмыванием денег.

Ограничения касаются не только суммы переводов, но и количества транзакций. Однако эти ограничения разнятся в зависимости от конкретного финансового учреждения.

В ПриватБанке основные лимиты на переводы между физическими лицами различаются в зависимости от того, является клиент отправителем или получателем средств. В любом случае за один платеж можно перевести не более 29 999 гривен. Дополнительно существуют следующие ограничения:

В пределах Украины: до 200 транзакций в месяц на сумму до 1 миллиона гривен для отправителей и до 350 транзакций на те же условия для получателей.

Международные переводы: до 20 транзакций в месяц на сумму до 100 тысяч гривен для отправителей и до 50 транзакций на те же условия для получателей с ограничением до 399 999 гривен.

В Монобанке лимиты на переводы таковы:

Внутренние переводы: до 60 тысяч гривен за операцию с лимитами на количество: 50 транзакций в день, 100 транзакций в 4 дня и 150 транзакций в месяц. Максимальная сумма в месяц ограничивается в соответствии с лимитами платежных систем: до $10 тысяч по курсу Национального банка Украины для MasterCard и до $25 тысяч по тому же курсу для Visa.

Международные переводы: до 30 тысяч гривен за операцию с лимитом на 5 транзакций в неделю и 10 в месяц, но не менее 1 доллара/евро/гривна за операцию.

Источник: obozrevatel

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