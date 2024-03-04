В Украине иногда фиксируют случаи прекращения пенсионных выплат гражданам после их выезда за границу, передают в сообщении благотворительного фонда "Право на защиту" .

Существуют разные причины, по которым могут прекратить выделение средств. В частности, при выезде на постоянное место жительства за границу, если это не предусмотрено международным договором Украины. Эту информацию дает благотворительный фонд "Право на защиту". Согласно закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", выплата пенсии прекращается в следующих случаях:

Если пенсия была назначена из документов с недостоверными сведениями. В случае смерти пенсионера. Если пенсия не поступает через почтовое отделение в течение шести месяцев. В других случаях, предусмотренных законом, таких как окончание срока обучения детей, получающих пенсию в случае потери кормильца, непризнание пенсионера как лица с инвалидностью или трудоустройство пенсионера на должность, дающую право на пенсию за выслугу лет.

Срок возобновления пенсионных выплат после выявления причин прекращения и их исправления составляет десять дней. Если получателю пенсии неизвестна причина остановки пенсионных выплат, ему следует обратиться в Пенсионный фонд Украины с письменным запросом для выяснения обстоятельств. Это необходимо для обеспечения официального ответа, который может быть обжалован, включая суд. Заявление можно подать через веб-портал Пенсионного фонда в личном кабинете.

В случае если пенсионные выплаты не поступают на счет в течение одного года, соответствующий банк должен известить Пенсионный фонд не позднее 28 числа месяца, в котором эти обстоятельства возникли. Получатель также имеет право подать заявление в Пенсионный фонд. Кроме того, Пенсионный фонд прекращает перечисление пенсии в случае, если банк исключен из перечня уполномоченных банков.

Последние новости Украины:

Тариф на свет до 6 гривен за киловатт: вырастет ли стоимость электричества, ответ дали в Минэнергетики

Что изменится для одесситов в платежках за газ: сколько придется платить в 2024 году

Должников в Украине ждет новый удар: какое наказание будет за просроченные платежи