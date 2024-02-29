Автор кулинарной книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина дала рецепт универсального соуса, который дополнит разнообразные мясные и рыбные блюда, деруны и оладьи.
Фудблогерка показала, как приготовить вкуснейший сырно-шпинатный соус.
"К дерунам, кабачковым оладьям, несладким вафлям, рыбе или куриной грудке.
Невероятно вкусный! Вот попробуйте!", - советует Татьяна Юшина.
Для приготовления соуса нам понадобятся такие ингредиенты:
- лук – 1 небольшой (желательно шалот)
- чеснок - 3 зубчика
- шпинат - 300 г
- сыр фета – 150 г
- оливковое масло – 2 ст.л.
Сначала на разогретой сковороде с маслом обжариваем мелко нарезанный лук и чеснок. После этого добавляем лепешку шпаната и готовим его к мягкости.
В конце добавляем фету и готовим, пока сыр не расплавится, разминая его лопаткой. Подаем соус к любимым оладьям или другим блюдам.
Также Татьяна Юшина предлагала украинцам приготовить вкусный сырно-рыбный паштет. Его приготовление займет всего несколько минут, а в результате мы получим невероятно вкусную закуску к завтраку. Нам понадобятся следующие ингредиенты:
- творожный сыр – 100 г
- лосось или тунец в собственном соке – 100 г
- вяленые томаты
- оливки
- черный перец
Сыр вместе с рыбой перебиваем до однородности погружным блендером. Добавляем перец, мелко нарезанные оливки и вяленые помидоры, перемешиваем – и паштет готов. Лучше всего подавать его, намазывая на хрустящий горячий тост.
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