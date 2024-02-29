Деруны и оладьи часто подают просто со сметаной, но если попробуете приготовить этот соус, то будете приятно удивлены вкусом.

Автор кулинарной книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина дала рецепт универсального соуса, который дополнит разнообразные мясные и рыбные блюда, деруны и оладьи.

Фудблогерка показала, как приготовить вкуснейший сырно-шпинатный соус.

"К дерунам, кабачковым оладьям, несладким вафлям, рыбе или куриной грудке.

Невероятно вкусный! Вот попробуйте!", - советует Татьяна Юшина.

Для приготовления соуса нам понадобятся такие ингредиенты:

лук – 1 небольшой (желательно шалот)

чеснок - 3 зубчика

шпинат - 300 г

сыр фета – 150 г

оливковое масло – 2 ст.л.

Сначала на разогретой сковороде с маслом обжариваем мелко нарезанный лук и чеснок. После этого добавляем лепешку шпаната и готовим его к мягкости.

В конце добавляем фету и готовим, пока сыр не расплавится, разминая его лопаткой. Подаем соус к любимым оладьям или другим блюдам.

Также Татьяна Юшина предлагала украинцам приготовить вкусный сырно-рыбный паштет. Его приготовление займет всего несколько минут, а в результате мы получим невероятно вкусную закуску к завтраку. Нам понадобятся следующие ингредиенты:

творожный сыр – 100 г

лосось или тунец в собственном соке – 100 г

вяленые томаты

оливки

черный перец

Сыр вместе с рыбой перебиваем до однородности погружным блендером. Добавляем перец, мелко нарезанные оливки и вяленые помидоры, перемешиваем – и паштет готов. Лучше всего подавать его, намазывая на хрустящий горячий тост.

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